Почему четверо домушников и обвиняемый в убийстве «колбасного короля» оказались в одной камере ИВС в Истре

К громкому побегу из изолятора привел целый ряд нарушений со стороны сотрудников ИВС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С момента побега пятерых заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре прошло уже больше 15 часов. Где находится предполагаемый организатор — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении московского адвоката Алексея Завгороднего — не известно. Пропали и те, кто с ним бежал — четверо сокамерников.

В эту камеру Мавриди перевели менее чем за сутки до побега. А ночью, 6 августа, арестанты открыли дверь гаечным ключом, который пока непонятно как оказался у них. А дальше — сплошные чудеса! Мавриди и четверо его сокамерников взломали замки на двух дверях изолятора и вышли на свободу. В последний раз камеры видеонаблюдения сняли их бегущими в сторону истринской железнодорожной стадии. Больше часа никто из сотрудников изолятора не заглядывал в камеру.

С момента побега пятерых заключенных из следственного изолятора в подмосковной Истре прошло уже больше 15 часов. Фото: Александр РОГОЗА

Про самого Мавриди «Комсомолка» писала и не раз. По версии следствия, именно он в ноябре 2020-го вместе с Пашей Ахмедовым забрался в коттедж предпринимателя Владимира Маругова в Истринском районе Московской области. В итоге владелец компании «Мясная империя» был убит из арбалета. Ахмедова и Маругова задержали, но от дачи показаний они отказались и мотив преступления так и остался загадкой. По одной из версий — это заказное убийство, но заказчиков Ахмедов и Мавриди так и не сдали, по другой — ограбление. Суда Мавриди ждал в СИЗО. Но потом его доставили в истринский изолятор, чтобы взять очередную порцию показаний. Совпадение или нет, но за сутки до побега он вдруг устроил драку. После такого его бы бросить в карцер, но единственная на весь ИВС одиночная камера была занята. Тогда Мавриди и перевели к новыми соседями. Все четверо - приезжие из Молдавии. Они обчищали коттеджи в Истринском районе и теперь проходят по одной статье 158 УК РФ «Кража». И даже часть у всех одинаковая — 3, то есть преступление, совершенное группой лиц и в крупном размере.

Официально подмосковная полиция не комментирует ситуацию о том, что беглецы - фигуранты одного и того же дела. Однако источник «КП» подтвердил, они — подельники. Якобы этим летом они вместе обчистили один загородный дом и вынесли ценностей более чем на миллион рублей. Но как фигуранты одного уголовного дела оказались сокамерниками?

Где находится предполагаемый организатор — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении московского адвоката Алексея Завгороднего — не известно.

- По всем должностным инструкциям это запрещено, — говорит kp.ru Максим Власов, подполковник юстиции в отставке, адвокат. — Подельники не могуn находиться в одной камере. Этот запрет абсолютно логичен: они не должны до суда общаться, чтобы не сговариваться о своих показаниях. Но зачастую именно в небольших ИВС при отделах полиции это правило нарушают. Иногда вынужденно — просто нет других камер, иногда из-за банального разгильдяйства сотрудников, которым лень разбираться, кто там у них сидит.

А еще все четверо — земляки. Самый старший, 36-летний Денис Грозаву родился в селе Глинжень Молдавской ССР. Его односельчанин Иван Цуркану на год младше — ему 35 лет. Николаю Тетеря, который на родине работал водителем, 34 года. Самый молодой в компании — Александр Бутнару из села Лозово, Молдавской республики, ему в мае исполнилось 30.

За кражу им грозило до шести лет лишения свободы. По мнению экспертов, это не тот срок, ради которого стоит даже думать о побеге. Другое дело Мавриди, за убийство и похищение человека ему могли дать пожизненное лишение свободы. Всем пятерым теперь дополнительно светит по пять лет за побег.

Тем временем Следственный комитет Московской области задержал двоих сотрудников ИВС. Их обвиняют по статье «Халатность».