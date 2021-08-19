Прибыль во время чумы: в пандемию российские банки бьют рекорды по заработкам. Не пора ли делиться с государством

Половина общей суммы заработка российских банков за полгода приходится на Сбер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пандемию прибыль российских банков растет так быстро, что перед глазами сами собой встают советские карикатуры с хищными капиталистами, скалящимися над бедами несчастного пролетариата.

За первую половину нынешнего года российские банки в сумме заработали 1,2 трлн рублей - максимум за всю историю подсчетов. Предыдущий рекорд по прибыли за полгода, установленный в 2019 году, превышен почти в полтора раза (см. «Только цифры»). И пандемия не спешит заканчиваться, а кредитные организации идут на новые рекорды. Недавно Центробанк на своем сайте сообщил, что «если не случится непредвиденных событий, прибыль (российских банков, - Ред.) по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше». И это тоже будет рекорд.

Половина общей суммы заработка российских банков за полгода приходится на Сбер: его прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 629 млрд рублей. Полугодовая прибыль ВТБ выросла в 2,5 раза - до 129 млрд рублей. Да и вообще богатые банки стали еще богаче: по данным ЦБ, более 80% прибыли получили «системно значимые кредитные организации», то есть 12 крупнейших банков страны. Откуда деньжищи?

- Главная причина такой прибыли российских банков - они стали больше зарабатывать на кредитах. В первом полугодии россияне активно брали ипотеку, автокредиты, займы наличными. Деловая активность тоже увеличилась, поэтому серьезно выросло кредитование компаний, - объясняет Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG.

По словам Юрия Грибанова, еще одна причина высокой прибыли - заработки на комиссиях. В отличие от начала прошлого года, в первом полугодии 2021-го страна сумела обойтись без локдаунов. Выросло потребление, люди и компании стали активнее пользоваться пластиковыми картами, покупать акции, переводить деньги с одного счета на другой, а за все это банки получают комиссии. Тот же Сбербанк именно на комиссиях сделал почти половину прибыли - 291 млрд рублей.

Интересно, как к этому банкирскому счастью отнесется государство? Вспоминается громкая история с металлургическими компаниями, которые благодаря пандемии получили рекордные прибыли из-за роста цен на сырье на мировых рынках. В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании», а буквально на днях для них подняли налог на добычу полезных ископаемых. Не заставят ли банкиров дополнительно делиться с государством?

- Я не думаю, что банкам грозят серьезные изменения, - считает Юрий Грибанов. - Во-первых, банковский сектор и так серьезно зарегулирован, ЦБ год от года ужесточает нормативы и постоянно снижает степень свободы финансовых организаций. А во-вторых, в банковском деле все очень циклично: в этом году заработали, а в следующем могут получить убыток. Банковская деятельность связана со значительными финансовыми рисками, это не такой устойчивый бизнес, как добыча полезных ископаемых.

Причем снижение прибыли, похоже, уже началось. Как уже сказано, ЦБ прогнозирует, что по итогам года российские банки в сумме заработают около 2 трлн рублей. В этом случае за второе полугодие прибыль составит 0,8 трлн рублей – на треть меньше, чем в первые шесть месяцев.

А все потому, что кредитный ажиотаж - главный источник банкирских денег - в России явно спадает. С июля ужесточились условия выдачи льготной ипотеки: процент подняли с 6,5 до 7, а максимальный размер кредита теперь ограничен суммой в 3 млн рублей. Также за полгода аж дважды - в июле и в октябре - ужесточаются правила выдачи потребительских кредитов: Центробанк серьезно обеспокоен тем, что россияне погрязли в мелких займах «до зарплаты» и непонятно, чем они будут их отдавать. Так что «нахлобучивать» банкиров пока точно не будут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько зарабатывают российские банки

Сколько зарабатывают российские банки

По данным ЦБ РФ.

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