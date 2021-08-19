Александр Хинштейн: В Россию не смогут въехать ни русофобы, ни отрицающие холокост!

Александр Хинштейн подготовил проект закона, который поставит барьер, в том числе, перед русофобами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Госдумы по информационной политики Александр Хинштейн подготовил проект закона, который поставит барьер, в том числе, перед русофобами, а также иными националистами, которые зачем-то попытаются посетить Россию.

Сайт kp.ru связался с автором законопроекта - и вот что он нам рассказал.

- Как будем определять русофобов - по их высказываниям в сети?

- Безусловно. По действиям таких людей, которые совершаются ими публично. В том числе по сообщениям в Сети. В целом, не важно, где именно человек это сделал — в СМИ или в интернете позволил себе возбуждать ненависть по национальному, религиозному, расовому, половому признаку — мы предлагаем въезд такому гражданину в Россию запретить.

- Кто будет принимать такое решение?

- Полномочный орган. Сегодня это Министерство внутренних дел.

- На основании чего?

- На основании материалов, которые в МВД поступят.

- Этот законопроект рассмотрят не раньше, чем в конце сентября?

- Его рассмотрит новый состав Госдумы, восьмого созыва. Должны будут пройти три чтения, потому физически в сентябре вряд ли — но, надеюсь, до конца текущего года.

- Поводом послужили русофобские проявления в бывших республиках СССР?

- В том числе. Это стало триггером. Мы посмотрели и поняли, что существует правовой пробел. Сегодня закрыть въезд в Россию возможно только для граждан, которые признаются нежелательными или чей приезд чреват последствиями для безопасности страны.

- Но доказывать всякий раз этой крайне сложно?

- Конечно, ну к примеру выступил кто-то , в Софии о том что русские Болгарию не освобождали, а совсем наоборот — явную угрозу нашей безопасности это вроде бы не несет. Вообще в законе про русофобию нет ни слова. Мы говорим о том, что унижении по национальному признаку или вражда не допустимы не по отношению ни к кому. Если кто-то завтра из славян позволит себе такое по отношению к другим национальностям, то этим лицам въезд в Россию также будет закрыт.

- То есть отрицающие холокост поляки тоже в Россию въехать не смогут?

- Безусловно! Любое унижение людей по расовому или национальному признаку и возбуждение вражды не имеет конкретных границ. Нельзя сказать, что возбуждать ненависть к русским нельзя, а против кого-то другого — можно. Мы не просто предлагаем закрыть въезд для тех, кто позволяет себе шовинистические расистские выходки. Мы предлагаем распространить это и на тех, кто отрицает приговор нацистам в Нюрнберге, кто оскверняет памятники защитникам отечества, распространяет заведомую ложь о действиях СССР в годы Великой Отечественной, о ветеранах войны.

- То есть это может коснуться немалого числа граждан Украины?

- В том числе. Те, кто сносят памятники нашим героям, не имеют права въезжать в нашу страну.