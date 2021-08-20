Свадьба певицы Азизы с молодым красавцем обернулась скандалом

Азиза на собственной свадьбе светилась от счастья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свадьба певицы Азизы с красавцем-итальянцем Алессандро Лортэ, который младше артистки на 20 лет, привела к скандалу. Дело в том, что 57-летняя невеста не позвала на торжество звездных друзей.

Певица Азиза вышла замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Они тихо расписались в подмосковном ЗАГСе. Артистка предстала в платье принцессы. Белый наряд был украшен драгоценными камнями. Кстати, накануне свадьбы платье невесты пришлось ушивать. Азиза сильно похудела на нервной почве.

После того, как влюбленные обменялись кольцами, они страстно и долго целовались под крики "Горько!". Гости плакали от счастья. Слезы не скрывала и сама новобрачная.

После официальной церемонии все отправились праздновать свадьбу в ресторан. Среди гостей почти не было никого из звездных друзей певицы. Азиза хотела устроить домашние посиделки. Однако ее решение вызвало волну недовольства и вылилось в скандал. Говорят, что многие знаменитости обиделись на восточную красавицу.

Близкий друг артистки Никас Сафронов заступился за певицу. "Я рад за Азизу. Это прекрасно, что она нашла достойного мужчину и вышла за него замуж. Она красивая женщина, которая давно уже заслужила счастья. Это ее право - провести свадьбу так, как хочется. Как я слышал, некоторые коллеги обиделись, что она не пригласила их на торжество. Но, на мой взгляд, она поступает правильно", - цитирует портретиста Собеседник.Ru.

Певица Азиза вышла замуж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он не сомневается, что знаменитость вышла замуж по любви. "Влюбился человек и не хочет публично делиться своим счастьем. Я уверен, что у них все будет прекрасно. Она - восточная женщина, умеет и влюбить, и обольстить, быть и хозяйкой, и женой", - рассуждает художник.

Между прочим, Азиза мечтает о детях от молодого мужа. Она надеется, что решить проблему с рождением ребенка ей поможет суррогатная мама. Сама певица рассказывала, что стала бесплодной из-за перенесенной в молодости внематочной беременности.