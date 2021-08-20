"Люди поверили": певица МакSим раскрыла все-таки правду о своем состоянии

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим неделю назад вернулась из больницы домой. В клинике она провела два месяца. Исцеление артистки многие сочли чудом. Нашлись даже те, кто обвинил 38-летнюю звезду в обмане. Мол, никакой тяжелой болезни не было. Тем более что не так давно достоянием общественности стало странное сообщение в блоге исполнительницы.

Певица МакSим старается не говорить о пережитом - красавица полтора месяца провела в комме на аппаратах. Она публикует в блоге фотографии букетов, которые ей передают коллеги. Однако на днях в ее аккаунте появилось странное сообщение. "Решила, что первым делом хочу побывать на каком-то спортивном мероприятии. Посмотрела ближайшее - это чемпионат мира по пляжному футболу. Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов «Знаешь ли ты»", - гласило объявление.

Исполнительница поспешила расставить все точки над i. "Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую. Я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили", - заверила звезда. Как заявила певица, кто-то просто подделал так, что это сообщение якобы появилось на ее странице и распространил фото в Сети.

В настоящее время она находится дома вместе с дочками. Артистка проходит реабилитацию. Она занимается дыхательной гимнастикой и выполняет другие оздоровительные процедуры. Исполнительница не может даже стоять без посторонней помощи.

Стоит отметить, что ранее МакSим подверглась нападкам со стороны солистки группы "Стрелки" Юлии Беретты. Она сообщила, что не верит в историю чудесного выздоровления коллеги по шоу-бизнесу. Мол, ей кажется, что рассказ о коме и тяжелых последствиях болезни придуман ради пиара. При этом никаких доказательств обмана МакSим она не предоставила.