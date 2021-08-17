Шрам на шее и синяки: появилось пугающее фото певицы МакSим после комы

Певица МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим после выписки из больницы, где провела полтора месяца в коме, проходит реабилитацию. 38-летняя артистка осталась дома под круглосуточным присмотром медсестры. Знаменитость показала, как проходят ее будни, опубликовав новое фото.

Певица МакSим два месяца находилась на грани жизни и смерти. Врачи уже назвали ее исцеление уникальным случаем. Ведь исполнительница, как известно, была подключена к аппаратам жизнеобеспечения во время медикаментозного сна. На шее звезды видны шрам и синяки. Вокалистка показала себя поклонникам, отвечая на их трогательное письмо со словами поддержки.

Фото: Instagram.com

Как известно, при длительной ИВЛ пациенту накладывают трахеостому и он дышит через специальную трубку, которая вводится через сформированное в ходе операции отверстие в трахее. Благодаря этому кислород поступает в легкие. После удаления трубки остается шрам. Вокалистке 23 августа должны снять швы, о чем ранее сообщала ее пиар-директор Маргарита Соколова.

За время болезни МакSим сильно похудела. Лицо она пока не решается демонстрировать. В фанатских пабликах кумира поддерживают, хоть и в один голос твердят, что фотографии любимицы выглядят пугающе. Впрочем, публика верит в лучшее и надеется, что звезда сможет полностью восстановиться.

Врачи запретили ей любые нагрузки на легкие. Она с трудом дышит и ходит, а также имеет проблемы с памятью. Реабилитацию знаменитость проходит дома, где, как известно, и стены помогают. С ней рядом круглосуточно находится медработник, который проводит необходимые для полного выздоровления процедуры. Певица самостоятельно приняла решение долечиваться дома. Звезда поскорее хотела увидеть своих дочерей Марию и Александру. В какой-то момент боялась, что этого уже не сделает.