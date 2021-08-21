Годовщина, которую никто не заметил

Навальный с семьей в палате немецкой клиники. Фото: Instagram

Ровно год назад вниманию общественности были предъявлены видеокадры с рейса Томск-Москва, на которых кто-то протяжно выл.

Так началась эпопея под названием «отравление Навального».

Сюжет оказался невероятно насыщенным, - позавидовали бы и создали лучших голливудских сериалов.

Экстренная посадка самолета в Омске, медицинская кома, эвакуация в специальном саркофаге в берлинскую клинику Шаритэ. Почти сразу звучит заветное слово «Новичок».

Правда смертельный боевой яд по уже сложившейся традиции (!) не работает, и оппозиционера — спасают.

В следующей части драмы появляются лирические нотки.

Трогательный визит в больничную палату фрау Меркель, очаровательные фото потерпевшего с семьей в Инстаграмме, неспешные прогулки по Шварцвальду под присмотром германской разведки. Параллельно, словно по отмашке незримого режиссера, нарастает поддержка коллективного Запада, выходят тысячи публикаций и и телевизионных сюжетов в ведущих мировых СМИ. Россию прямо обвиняют в отравлении Навального, не предъявляя ни единого вещественного доказательства. Никто из западных политиков не считает нужным показать (хотя бы издали, как Колин Пауэлл) даже какую-нибудь пробирку с биоматериалами.

Градус истерии и безапелляционность обвинений Москвы наконец достигает совершенно заоблачных высот. Начинает казаться, что мир возвращается в 1983 год, когда противостояние Запада и СССР достигло своего пика, а покойный президент Рейган объявил Советский Союз — Империей Зла.

Мне кажется, что именно это иррациональное ощущение в конечном счете и сыграло с Алексеем Анатольевичем дурную шутку.

К началу 2021 года Навальный действительно поверил в то, что он превратился и для России, и для всего прогрессивного человечества в историческую фигуру, равную по масштабу Солженицыну и Сахарову вместе взятым. По мысли Алексея Навального, его возвращение в Москву должно было стать моментом его великого триумфа.

Он уже видел, как толпы благодарных россиян встречают нового политического мессию и со слезами счастья передают в его руки власть, которая в этот момент уже как бы совершенно бесхозная.

Только все это оказалось литературщиной, плохо прочитанным и совершенно непонятым «Борисом Годуновым» А.С.Пушкина. И То, что замышлялось как эпос (ни в коем случае не трагедия) превратилось в скучный водевиль

Российская власть с оскорбительным хладнокровием Навального немедленно задержала, а суд заменил ему условный срок на реальный, — 3 года колонии общего режима. Манделу из Навального делать не стали.

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