Королева и Тарзан опять сыграли свадьбу: Наташа купила на праздник фату, а гости подарили кроликов — намекнули на пополнение в семье

Выход супругов на фоне их особняка. Фото: Instagram

48-летняя Наташа Королева и 51-летний Сергей Глушко (Тарзан) устроили праздник – отметили бирюзовую свадьбу. 18-летие совместной жизни певица и самый известный стриптизер страны праздновали весело в кругу семьи, близких друзей, соседей. Гостей собралось около двадцати человек.

Двор украсили бирюзовыми, золотыми и белыми шарами. Фото: Instagram

Бирюзовыми шарами, цветами украсили территорию вокруг загородного дома пары. Друзья дарили супругам чаще всего различный декор для дома – к примеру, позолоченную статуэтку льва. А пара фарфоровых кроликов рассмешила всех. Наташа заметила в ответ на такой презент: «Какой тонкий намек – мол, размножайтесь!».

Фото: Instagram

Подруга ответила: «Это или вам, или паре с третьего этажа». Очевидно намекнув, на 19-летнего сына пары Архипа Глушко и его невесту. Архип в этот вечер сменял отца в медленных танцах с мамой.

Тарзан хохотал над кроликами, а его жена оценила намек на пополнение в семье от подружки. Фото: Instagram

Вечер открыла Наташа, объявив, как ей приятно отмечать уже 18-летие брака: «С друзьями, которые с нами на протяжении долгих-долгих, но счастливых лет нашей совместной жизни с Сережей Витальевичем. Я хочу открыть наш бирюзовый вечер этой прекрасной песней».

Фото: Instagram

Пели супруги вместе новый хит: «Гори, гори!» Этот трек про огонь любви, который между парой в этом году разгорелся еще сильнее – после скандала с изменой главы семейства. Этот спровоцированный скандал еще больше сплотил супругов – Тарзан весь вечер не отлипал от жены, обнимал, целовал, угождал, прислушивался к каждому слову.

Наташа угощала гостей дорогими морепродуктами. Фото: Instagram

Сергей выбрал для вечеринки белоснежный костюм, с пиджаком на голое тело и шляпой. Наташа нарядилась в фату, хлопковый костюм (пиджак и шорты) и кроксы. Вечером Королева переоделась в удобную рубашку и брюки и продолжила развлекать гостей своими хитами. Гостей угощали свежайшими морепродуктами от известного среди звезд бренда по доставке деликатесов, а также фруктами, салатами, сладостями и вином. Из знаменитостей на празднике был замечен сосед пары по подмосковному поселку Крекшину – Владимир Винокур с женой Тамарой. Остальные гости – люди не публичные, но верные друзья пары все эти восемнадцать лет.