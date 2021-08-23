Что делать, если ребенок наотрез отказывается идти в школу

Мотивировать детей учиться - задача не из легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конец августа, как всегда, проходит для семей школьников беспокойно. Родители штурмуют магазины со школьной формой и обувью, закупаются канцтоварами. А дети с тоской вспоминают о ранних подъемах и уроках. И некоторые заявляют папам – мамам: «В школу не пойду, хоть режьте!». Вместе с психологами мы разбирались, что делать, если ребенок совсем не рад наступающему 1 сентября.

МЛАДШЕКЛАССНИКИ

- Если ребенок 2 - 4 класса плачет и категорически не хочет идти в школу, на это должна быть конкретная причина, - отмечает семейный психолог Анна Девятка. - Значит его что-то очень сильно беспокоит.

Аккуратно поспрашивайте у учителя или других родителей – нет ли признаков буллинга (травли). Часто бывает, что ребенка в классе обижают, а он дома не рассказывает. В результате остается в конфликте один, чувствует себя потерянным и беззащитным. А если школьник не может объяснить маме и папе, что же случилось, или не ждет от них поддержки, он просто начинает категорически отказываться идти в класс.

Что делать, если факт травли подтвердится? Вариантов много. Начать стоит с разговора с классным руководителем. И дальше действовать в зависимости от того, найдете ли вы поддержку у педагога. Ясно одно – оставлять ребенка один на один с буллингом, мол, сам разберется – плохая идея. Ресурса противостоять одному против многих хватит очень мало у кого. Не забывайте, что у родителей есть такие инструменты, как перевести в другую школу или даже на семейное обучение (благо, онлайн школы дают возможность полноценно заниматься даже тем, кто учится из дома).

- Одна из главных мотиваций к учебе у младших школьников - это чувство успеха. Если ребенок не хочет сейчас идти в школу, возможно перед каникулами он неважно учился и чувствовал себя хуже остальных. Скорее всего, были плохие оценки, учитель постоянно ругал и акцентировал на этом внимание. Говоря современным языком, теперь ребенок просто боится “оказаться в лузерах”.

Здесь родителям важно, в первую очередь, поддержать школьника - сказать ему: “я тебе помогу, мы будем вместе заниматься, и ты станешь лучше всех учиться”, - объясняет психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко.

- А что делать, если никакой особой причины нет? Ребенок просто не хочет расставаться с каникулами и начинает капризничать. Можно, например, его материально мотивировать? Мол, пойдешь в школу, а я тебе игрушку куплю.

- Материальная мотивация в младших классах - это самое плохое, что может сделать родитель, - уверена Анна Девятка. - Дети сейчас совсем другие, нежели 20 лет назад, когда только придумали эту историю с материальным поощрением. Сегодня мы им и так практически все покупаем. Если ребенок будет учиться исключительно ради внешней цели, не понимая, зачем ему это надо, то родителям с каждым разом придется все увеличивать и увеличивать поощрения. В конце концов хотелки закончатся, а такой способ манипулирования родителями останется. Ребенок будет дальше изощряться и придумывать, что же можно еще у родителей потребовать.

- Но что тогда делать? Разговоры о необходимости образования здесь вряд ли помогут.

- Можно поспрашивать: «А скучаешь ли ты по школе?» «А что там было интересное - друзья, подруги? Что вы делали вместе?». Еще хороший способ - мотивировать с помощью школьных атрибутов. Например, купить вместе какие-нибудь красивые блокнотики, тетрадочки, прикольные ластики, линейки и так далее. Чтобы у ребенка была такая милота в портфеле, он на нее смотрел и радовался.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Мотивировать учиться подростков - задача не из легких. Для них ведущая деятельность, то есть та, которая определяет развитие - это отношения со сверстниками. Поэтому если ребенок наотрез отказывается идти в школу, скорее всего, у него какие-то проблемы с одноклассниками или учителями (что ставит под сомнение его место в классной иерархии). Здесь нужно разбираться, был ли буллинг, какие-то неприятности со сверстниками и так далее. И если ребенок в возрасте средней школы не горит желание рассказывать об этом, разговорить его будет сложнее, чем младшеклассника. Вот почему так важно не потерять доверие ребенка еще в раннем возрасте.

- Иногда бывает, что потребность к познанию у подростка настолько низкая, что новые знания у него вызывают отвращение. Здесь, конечно, родители недосмотрели, - говорит Анастасия Пономаренко. - Тут спасут только разговоры: о будущем, об образовании или его отсутствии, о желаниях ребенка.

Причем не в формате запугивания «Не будешь учиться, пойдешь в дворники!». Во-первых, это никого не пугает. Во-вторых, у современных детей перед глазами много примеров, когда люди достигали успеха, будучи полнейшими неучами. Но не всегда этот путь успеха порадует родителя, потому что может быть связан с криминалом, например.

- Нужно говорить с подростком, спрашивать, понимает ли он сам, зачем ему нужно обучение, - объясняет психолог Анастасия Пономаренко. - Это не должна быть внешняя мотивация: «Вот ты сдашь хорошо экзамен, я тебе что-нибудь куплю». Нужна именно внутренняя мотивация.

- Проблема в том, что многие родители сами не понимают зачем нужно учиться. Вроде бы так надо, все так делают, и мы будем. А понимания, зачем это нужно на самом деле, нет ни у ребенка, ни у взрослого. Тогда непонятно, на какие предметы расставлять акценты; что, действительно, важно изучать, а что - второстепенно. Например, география кому-то нужна в будущей жизни, а кому-то не пригодится, - поясняет Анна Девятка.

Поэтому надо поговорить с ребенком, посмотреть на его способности и совместно решить, на какие предметы ему стоит подналечь, а какие изучать более свободно. Когда будет четкое понимание, зачем подростку нужно образование, появится и мотивация.

ПЕРВОКЛАШКИ

Обычно будущие первачки очень хотят идти в школу, с нетерпением ждут 1 сентября. Для них это что-то удивительное, уникальное, переход в более взрослую жизнь. Если у вас в семье не так, то нужно искать причину. Возможно, ребенка кто-то напугал рассказами о том, что в школе сложно, скучно, детей обижают и так далее. В таком случае необходимо обсудить эти страхи, проговорить какие-то сценарии реагирования на них. Например, что первоклашка будет делать, если его станут обзывать или отбирать у него вещи. Рассказать, что в классе найдутся друзья, там каждый день узнают что-то новое, интересное…

Есть и более сложный случай. Его не всегда удается выявить, будучи внутри ситуации. Иногда ребенок не хочет идти в школу, потому что никак внутренне не созреет. Что называется, не может отойти от маминой юбки. И если посмотреть со стороны на отношения мамы и дошкольника, выяснится, что в этой паре ребенок обслуживает потребности взрослых. Например, матери важно для поддержания ее статуса, оправдания ее положения в семье, чтобы ребенок был рядом, нуждался в ней. «Петя у нас такой не садовский!» Сын или дочь, подстраиваясь, действительно не могут отойти от слияния. И им, конечно, страшнее других будет идти в школу – ведь это очередной этап взросления… Но эту ситуацию в два счета и без специалиста не решить. Тут помощь психолога в первую очередь нужна маме.

КСТАТИ

Пора вставать по будильнику!

Уже пора восстанавливать режим: ложиться вовремя и просыпаться, как будто собираешься на уроки. Для этого очень уместно заводить будильник.

- Это даже не столько про приучение к режиму, сколько больше про настрой: мол, вот, скоро школа, нужно про нее вспомнить и начать к ней готовиться, - подчеркивает Анна Девятка.

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