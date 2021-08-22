Погибших за Гитлера поляков во Второй мировой войне было больше, чем воевавших против него

1 млн евреев было умерщвлено в Освенциме на территории Польши в 1941—1945 годах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях поляки сделали еще один скандальный шаг в «войне памяти» - президент страны Дуда решил подписать спорный закон о реституции имущества евреев, пострадавших во Второй мировой войне, который фактически блокирует иски наследников. Израиль назвал этот документ «антисемитским» и отозвал главу своей дипмиссии из Варшавы.

В 2018 году в Польше приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, а также обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Получается, что тот, кто посмеет сказать, что погром и массовое убийство евреев в деревне Едвабне совершили поляки, как это достоверно установлено, а не немцы, в чем пытались убедить всех поляки, загремит на нары.

В нынешней Польше, разрушающей памятники советским солдатам-освободителям, упорно и настойчиво придумывают своей стране такую историю военного периода, чтобы всем было ясно: самый пострадавший во время Второй мировой войны народ - поляки. Зачем это делается и действительно ли поляки не сотрудничали с нацистами, kp.ru помог разобраться эксперт писатель, координатор международной гражданской инициативы «Русский Союз» Алексей Кочетков, долгое время живший в Польше.

- В принципе, в том что Польское государство, относительно недавно освободившееся от давления навязанной ему извне идеологии и мучительно ищущее для себя подходящее место в новом миропорядке, решило сконструировать для себя современную историческую мифологию, нет ничего необычного. Беда в том, что эта мифология вступает в неразрешимый конфликт с историческими фактами.

- Например?

- Довоенная Польша ни прогрессивным, ни демократическим государством не была и проводила крайне агрессивную внешнюю политику, за короткий срок успев повоевать и ограбить практически всех без исключения соседей. Последней её жертвой стала Чехословакия, от которой «гиена Европы», как однажды назвал Польшу Черчилль, откусила кусок вместе с гитлеровской Германией в конце 1938 года. Сейчас мало кто знает, но в 30-е годы прошлого века Варшава требовала для себя у мирового сообщества колоний в Африке, и эта идея имела в стране массовую поддержку.

- А как польское население воспринимало политический флирт своего руководства с нацистским Берлином?

- В польском обществе 30-х годов царила атмосфера шовинизма и крайнего национализма, а расовая теория была так же популярна, как и в Германии. Проводимая властями политика так называемой «санации» превратила украинцев и белорусов в людей второго и даже третьего сорта, в «кресах всходних», как поляки называли Западные Украину и Белоруссию, в открытую проводилась политика сегрегации в отношении коренного населения.

- Поляки не любят об этом вспоминать, но все-таки ведь Польша была первой европейской страной, заключившей с Германией пакт о ненападении еще в 1934-м.

- Да, и он так и называется - Пакт Пилсудского-Гитлера. Весьма показательно, что одним из его авторов и вдохновителей был Тадеуш Бжезинский, отец Збигнева Бжезинского. Бжезинский-старший был видным польским дипломатом, а также идейным нацистом и последовательным сторонником союза Польши и гитлеровской Германии.

- О том, как Варшава и Берлин обсуждали возможный совместный поход на Москву не так давно напоминал и президент Путин.

- После прихода Гитлера к власти польскими и германскими элитами активно обсуждались планы совместного переустройства мира. Об этом красноречиво свидетельствует изданная весной 1935 года книга «Политическая система Европы и Польши» Владислава Студницкого, одного из ближайших соратников Юзефа Пилсудского. В ней читаем: «Польша и Германия могут образовать основу огромного среднеевропейского блока, который охватывал бы Австрию, Венгрию, Чехословакию, Румынию, Болгарию, Югославию, Грецию, Турцию и Прибалтийские государства… Этот блок представлял бы собой первоклассную экономическую и военную силу. Германия заняла бы в нём, естественно, первое место, а второе место принадлежало бы Польше». В 1936 году эта книга была издана в Германии.

- Но нацисты публиковали и труды самого «начальника Польской державы», как называли маршала Пилсудского…

- Незадолго до смерти в 1935 году он подписал в печать собственное четырёхтомное собрание сочинений. И вскоре оно было издано на немецком в Германии. Причем одно из изданий, по «указанию сверху», было, как сейчас говорят, подарочным и имело ограниченный тираж. Предисловия к каждому тому писали известные военные и политические деятели Рейха. Под вступительным словом к первому тому стояла подпись Германа Геринга, второго человека в Германии, рейхсмаршала и премьер-министра Пруссии. Второму тому было предпослано вступительное слово министра обороны Рейха и главнокомандующего вооружёнными силами Вернера фон Бломберга. В 1935 году Адольф Гитлер лично пришёл на панихиду по Пилсудскому в посольство Польши. После того, как в 1939 году немцы заняли Краков, у могилы маршала Польши был установлен военный караул. Эти факты сегодня тоже не по душе полякам.

- Если сегодня в Польше можно получить срок за неверие в то, что среди поляков не было коллаборантов, то как можно установить истину?

- Поляки любят рассуждать, что их страна почти не знала коллаборационизма и не было ни польских дивизий СС, ни какой-нибудь «Польской Освободительной Армии». Но это тоже миф. Например, тема польского террора в Белоруссии является одной из самых замалчиваемых и малоизвестных страниц в истории Второй мировой войны. Изданная недавно книга «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны» поможет понять, что происходило на самом деле. Современным российским и белорусским читателям практически ничего не известно о многолетней кровавой войне, которую вели на белорусской земле польские националисты из Армии Крайовой против местных патриотов и мирного населения. На первый взгляд кажется необъяснимым, как из поля зрения историков могли выпасть события, затрагивавшие самым непосредственным образом на протяжении шести лет войны сотни тысяч людей. Но в советской историографии деятельности Армии Крайовой отводилось весьма небольшое место и, в основном, в связи с Варшавским восстанием.

- Зато сейчас в Польше - ее культ и полное забвение польской Армии Людовой.

- Армия Крайова, подчинявшаяся Лондону, в советский период считалась «антифашистской». Но основное место в польском сопротивлении отводилось Армии Людовой, которая подчинялась Штабу партизанского движения в Москве и чья борьба с немцами была, объективно, намного эффективнее. Как и в случае с Украинской Повстанческой Армией, и бандеровцами тема террора, проводимого Армией Крайовой против мирного белорусского и еврейского населения, а также многочисленные убийства белорусских партизан и советских военнослужащих, неоднократные факты ее взаимодействия с немцами, советскими историками сознательно замалчивались - ведь тогда поляки были «братьями по соцлагерю».

- «Братство по лагерю» давно прошло. Что говорят современные историки?

- Европейские исследователи утверждают, что в годы Второй мировой войны в вермахте служило свыше 700 тысяч граждан довоенной Польши, в том числе этнических поляков - около 500 тысяч. Из них погибло около 108 тысяч и 60 277 человек попало в советский плен. Как утверждает польский профессор Рышард Качмарек, поляки призывались в Вермахт не только с территорий, включённых в состав Третьего Рейха, но и с территории так называемого Генерал-губернаторства. В военных карточках указывалась национальность - поляк, что не мешало принимать их в гражданство Рейха. Поляки в вермахте пользовались такими же правами, что и немцы. Это несколько подтачивает официально принятую в нынешней Польше версию о взаимоотношениях нацистской Германии и польского народа.

- 108 тысяч польских граждан, погибших за Гитлера, это много или мало?

- Для сравнения: в 1939 году в боях с немцами погибло около 70 тысяч польских военнослужащих, затем на других антигерманских фронтах, включая советский, около 37 тысяч поляков. Опираясь на неверные представления о своём прошлом, поляки не только не делают правильных выводов из собственных старых ошибок, но и обрекают себя на повторение их в будущем.