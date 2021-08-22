МакSим готовится снимать швы: доктора выхаживают певицу по «схеме Бабкиной», а мошенники организуют гастроли звезды

Марина продолжает лечение дома. Рядом с ней медсестра, приезжают врачи. Фото: Instagram

Певица МакSим (Марина Абросимова) дольше всех звездных коллег находилась в красной зоне. Больше месяца Марина провела в искусственной коме в реанимации на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах. 38-летняя певица поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией. Десятый день МакSим дома – ее выписали через пять дней после перевода из реанимации в обычную палату. Певица сообщает, что дома с помощью медработников восстанавливается после болезни. Преданные фанаты отправляют ей цветы, картины и делятся новостями о реабилитации кумира.

В понедельник 23 августа у Марины следующий этап на пути к выздоровлению. Врачи снимут ей швы. А шов после трахеостомии (операция для установки аппаратов ИВЛ) полностью зажил. Организм после такой тяжелой болезни будет восстанавливаться не быстро. Что важно для певицы после трахеостомии голосовые связки в порядке. «Петь и летать на самолетах Марине пока запрещено!» - предупредила менеджер певицы. Это связано не только с общим ослабленным состоянием организма звезды, но и с долгим процессом восстановления легких, которые больше всего пострадали из-за осложненной пневмонии.

Хотя народная артистка Надежда Бабкина после медикаментозной комы и двух месяцев восстановления уже пела в эфире Первого канала. Схема восстановления Бабкиной и МакSим похожи. Впрочем, как и всех тяжелых больных после коронавирусной пневмонии. После больницы рядом с Надеждой Георгиевной круглые сутки дежурила сиделка с медобразованием – помогала справляться с ежедневными бытовыми делами, выводила на прогулку, контролировала дыхательную гимнастику. Бабкина ездила на физиотерапию, в бассейн и проходила другие процедуры под контролем докторов в известной частной клинике, что неподалеку от ее загородного дома. Марина Абросимова пока никуда не ездит – все врачи приезжают к ней домой. Помимо лекарственных препаратов в обязательной программе восстановления – дыхательная гимнастика, адаптированная на реабилитацию больных после осложненной пневмонии. Кроме того, в рекомендациях увлажненный воздух, соблюдение режима. Марине помогает медсестра, певица уже сама может есть, ходить – в квартире звезды есть просторная веранда-терраса для прогулок.

Певице не нужно ради прогулки спускаться во двор дома. В ее квартире есть просторная веранда-терраса. Фото: Instagram

Как известно, спасли МакSим врачи 52-й городской больницы, а до этого почти две недели она провела в частной клинике. Теперь поклонники обсуждают – сколько стоило лечение звезды. Ее директор Маргарита Соколова при общении с фанатами не выдержала и ответила на этот вопрос, чтобы пресечь распространение сплетен: «Если кто не знает – государство лечит больных бесплатно в ковидных центрах. Это вам для информации, и чтобы не возникало пустых вопросов и ответов. Я честно вообще не понимаю - почему такие вопросы возникают?! В платных клиниках лечат платно. Артистка одна из самых гастролируемых артистов. Она способна оплатить себе лечение платное, когда это необходимо. И друзья помогут, когда есть такая необходимость. Мы не устраивали никаких сборов».

И это правда – вся информация о сборах на лечение была выдумана хейтерами. А теперь появились другие мошенники – на этой неделе они предлагали свадебным агентствам выступление МакSим на торжествах в октябре. Естественно, что это мошенники, а организация концертов Марины только через Маргариту Соколову – ее телефон указан в инстаграме певицы. Однако пока никаких выступлений и гастролей не планируется – до полного выздоровления.

Но МакSим может еще и выступит через три месяца на «Золотом граммофоне», так как ее песня «Спасибо» в топах хит-парада. Поклонники так активно голосуют за трек Марины, что по результатам минувшей недели он держится в лидерах — сейчас на девятом месте в «Золотом граммофоне». Тем временем хит «Знаешь ли ты» вошел в список «главных песен двадцатилетия», побывал в топе YouTube Hits, а клип на эту песню набрал рекордные для этой артистки 66 миллионов. Поклонники верят, что к концу осени Марина восстановит здоровье и начнет выступать. Ее старшая коллега Надежда Бабкина через два месяца после болезни зарегистрировалась в Tiktok, снялась в главных ток-шоу, потом съездила в отпуск, а через три месяца репетировала новый спектакль. Все надеются на столь же быструю реабилитацию 38-летней Марины.