Дава — о расставании с Ольгой Бузовой: «Я сделал предложение на третий месяц»

Дава во время разговора с блогером Идой Галич. Фото: YouTube

Участник шоу «Танцы со звездами» Дава (Давид Манукян) прославился благодаря роману с Ольгой Бузовой. У многих эти отношения до сих пор вызывают вопросы — их считают фиктивными. Но артист продолжает настаивать, что все было серьезно. Блогеру Иде Галич в ютуб-интервью он объяснил, почему случилось скорое расставание, чем он сейчас зарабатывает и почему отказался от секса.

ПРО РАССТАВАНИЕ С БУЗОВОЙ

«Почему мы расстались? Просто не сошлись характерами. Это нормально. В начале отношений была страсть и влюбленность, но со временем появляются моменты, которые напрягают. И в определенный момент мы поняли, что нам не по пути. Буду честен. Говорить плохие вещи не буду, но скажу, что предложение [о свадьбе] я сделал на третий месяц отношений. Я представлял, что такое будет один раз и навсегда. И боролся за отношения. Делал все, что в моих силах. Но через какое-то время понял, что все. Не хочется никого из нас обвинять в этом, но и мучить друг друга не хотелось»

Фото: YouTube

ПРО НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕВУШКАМИ

«Поднимал ли я хоть раз руку на девушку? Не было такого. У меня было 15 партнерш за то время, пока я танцевал (Давид Манукян профессионально занимался бальными танцами — Авт.), и с четырьмя из них были отношения. И никто из них ни разу не сказал, что я поднимал на них руку. А в танцах это нормальная практика! Некоторые танцоры натурально дерутся. Например, девушка, в которую я был влюблен, тоже танцевала — в другой паре. И партнер мог ее по-настоящему ударить. А мы скрывали наши отношения, и я не мог вступиться. И на паркете я мог видеть ситуацию, как он ее ударил или схватил за жопу. У меня внутри был полный *****. У меня была такая травма от этих отношений, что я потом не заводил романы в течение трех лет и даже отказался от секса (с девушками — Авт.)»

ПРО ДЕТЕЙ

«Я был бы рад, если бы были. Но, к сожалению, нету. Я очень хочу детей. Железно — девочку, и двух пацанов — в идеале. Девочку хотел бы назвать Ева или, как маму, Анна»

ПРО РЕКЛАМУ В ИНСТАГРАМЕ

«Зависит от рекламы, смотря что размещать, но минимум — это 500-600 тысяч рублей. Может доходить до 1-1,5 миллиона рублей. Самый большой гонорар — 2 миллиона рублей за пост. Это реклама банка»

ПРО ЛИПОСАКЦИЮ

«Почему сделал операцию? Потому что захотелось. Я и не скрывал это. Когда ложился, никому не говорил, потому что суеверен. А потом рассказал всем, даже мой хирург Тимур это выложил в инстаграм. У меня нижняя часть живота свисала, как фартук. То есть я худел, а он оставался. И это длилось лет восемь. При том, что я тренировался, у меня были кубики. А потом решил эту часть вырезать. Не призываю никого это делать. Но мне именно это не давало быть до конца счастливым»

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