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23 августа 2021 13:55

Дмитрий Песков: Никакой реакции из Кремля по поводу 30-й годовщины независимости Украины не планируется

Пресс-секретарь президента России в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым поговорил о 24-м августа
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Дмитрий Сергеевич, завтра, 24 августа, 30-я годовщина независимости Украины. Можно ли, скажем так, приурочить к этой дате статью Владимира Путина, сравнительно недавнюю, - «Об историческом единстве русских и украинцев»? Или, может, стоит ждать каких-то других сигналов или аналитических посылов из Кремля? И будет ли вообще какая-то официальная реакция?

С такими вопросами журналист kp.ru обратился к Дмитрию Пескову в нынешний понедельник, 23 августа.

Вот что ответил официальный представитель Кремля:

- Нет, никаких новых статей сейчас президент не готовит. Историческая, концептуальная статья Владимира Путина, которую вы упомянули, наверняка будет ещё долго анализироваться. И она заслуживает очень большого внимания - с точки зрения оценки, что называется, генезиса «украинскости» и «русскости».

Поэтому она (статья Путина. - А.Г.) актуальна и сегодня, актуальна будет и завтра, 24 августа, и далее...

Вот чего-то нового не планируется.

- То есть, официальной какой-то еще позиции по поводу 30-й годовщины независимости Украины тоже не предполагается?

- Нет.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ