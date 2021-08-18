Олег Меньшиков испугался неудобных вопросов о своем контракте в 24 миллиона рублей и отменил сбор труппы

Худрук Ермоловского театра Олег Меньшиков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новый сезон в Театре им.Ермоловой начинается интересно. На днях завтруппы проинформировала артистов, что сбора труппы не будет. Рабочий день 20 августа начинается сразу с репетиций. Но позже пришла информация: сбор труппы действительно отменяется, но не для всех. 23 августа худрук Ермоловского театра Олег Меньшиков как будто бы встречается с избранной частью артистов в гостинице Ritz-Carlton, которая как раз по соседству, и там он поделится планами на сезон и отметит его начало.

По странному совпадению в этот же день в кафе «Дума» запланирована пресс-конференция уволенных артистов. Напомним: восемнадцать актеров, проработавших в Ермоловском театре не один десяток лет, попали под сокращение штата – «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Сказать, что актеры возмущены этим решением своей администрации, все равно что ничего не сказать. На пресс-конференции они обещают поведать много интересного и о театре, и о своем худруке. И выдать на-гора всё то, о чём так долго молчали, хотя недовольство Меньшиковым зрело давно. Были и факты самоуправства, и то, как он выводит актеров в простой с оплатой 70 процентов от оклада. И это в разгар пандемии.

- А ведь встретили мы Меньшикова с такой надеждой и радостью (до этого театром руководил народный артист СССР Владимир Андреев - Ред.). Казалось, теперь заживем новой жизнью, - рассказала нам актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение. - Даже несмотря на то, что как только пришел к нам в театр Олег Евгеньевич в 2012 году, он сразу снял 24 спектакля и только 3 оставил. Но мы думали, что будут новые постановки, само собой, с нашими артистами.

Но в итоге всё свелось к подобию антрепризы. У нас на сцене играют приглашенные актеры, причем необязательно это звёзды. Они получают за один спектакль в разы больше нас, штатных . Очень много «разовых» постановок. Выпускают спектакль и снимают его через пару показов, хотя деньги были потрачены. На постановку одного спектакля в среднем уходит 8 миллионов рублей. Чем больше таких спектаклей-однодневок, тем удобней «осваивать» бюджет. А мы попадаем под сокращение из-за "сложного финансового положения театра".

У нас есть проект «Кино на сцене». Это когда актёры сидят перед зрителями и читают сценарии фильмов, например, «В джазе только девушки» или «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». В этом проекте заняты приглашенные Тимофей Трибунцев, Юлия Пересильд, Анна Ардова, Александр Филиппенко, Иван Ургант, Данила Козловский, Александр Семчев... Они получали по 75 тысяч за одно выступление. У Виктора Сухорукова, Юлии Рутберг контракт в «Кино на сцене» чуть выше – 80 тыс. 500. рублей. Мы не против того, чтобы в наш театр приглашали звезд, тем более это хорошие артисты. Но когда штатные актёры сидят без работы, и их по этой причине увольняют, как мы можем к этому относиться? Конечно, всё это удивляет.

Мы - профессионалы с высшим образованием, сыграли огромное количество главных ролей, не нужны. В основном на сцену выходят артисты, с которыми заключаются срочные и разовые договоры от 110 тысяч до 1 миллиона 700 тыс. Мы сделали сравнительный анализ с другими московскими театрами, таких расценок нет ни у кого. Это цифры можно найти на сайте Госзакупок. Большинство контрактов оплачиваются из денег, заработанных театром. Через театр проходит огромный денежный поток.

- Это же хорошо, когда театр зарабатывает продажей билетов на свои спектакли…

- Думаю, основные деньги идут не от продажи билетов, а от сдачи помещений в аренду. Мы находимся в самом центре Москва, напротив Кремля, - Тверская, 5. Несколько этажей сдаются в аренду. Это деньги театра, хотя такое впечатление, что наше руководство считает их личными. Плюс мы получаем бюджетное финансирование от города, по нашим данным, это порядка 400 миллиона рублей в год.

На сайте Госзакупок мы обнаружили контракт Олега Меньшикова, заключенный на период с 1 января 2020 по 31 июля 2021 года (примерно полтора года), на сумму более 24 миллиона 353 тысячи рублей. В это времени Меньшиков был нашим директором. Договор с ним заключал его тогдашний заместитель Сергей Кузоятов (в июле он стал директором вместо Меньшикова, его руками и проводится «оптимизация» - Ред.).

То есть подчиненный Меньшикова Кузоятов покупает у своего начальника его услуги артиста на 24 миллиона рублей. Сразу хочется спросить: а что, так можно было?

За один спектакль Меньшиков получает 103 тысячи. Мы долго думали: откуда взялась такая странная цифра, не больше, не меньше, а именно 103 тысячи. Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста. Ради любопытства мы сравнили гонорары других артистов-худруков. Например, Александр Калягин, руководитель московского «Et Cetera», и тоже народный артист, получает 60 тысяч за спектакль. Это тоже немало. Но все равно непонятно, почему работа Меньшиков в спектакле стоит на 40 тысяч дороже чем работа Калягина? Еще непонятней, зачем наше руководство говорит о трудном экономическом положении, когда получает из бюджета театра бешеные деньги.

- Интересно, сколько зарабатываете за спектакль вы - рядовые, штатные артисты?

- Мы получаем 10% от оклада. Сколько это будет, считайте сами, если моя ставка актрисы высшей категории 24 тысячи в месяц минус подоходный налог (в среднем оклады наших артистов - 20-25 тысяч рублей). Получается примерно 2 тысяч за спектакль. Оцените «масштаб бедствия» в государственном театре: 103 тысячи и 2 тысячи за спектакль.

Правда мы не знаем, сколько Меньшиков платит «своим» артистам, которых он пригласил в театр, например, Кристине Асмус или Александру Петрову, который сейчас, кстати, не играет спектакли. Думаю, больше, чем нам. Однако Петрова не сокращают. Понятно, что Саша звезда. Но когда нас увольняют в связи с нашей незанятостью, а его нет, всё это выглядит странно. И у самого Меньшиков очень много отмен спектаклей по «состоянию здоровья» (о "болезни" Олега Евгеньевича хорошо известно в театральной тусовке). И получается в государственном (!) театре ему можно всё: снимать актёров с роли, не давать им работу, увольнять, срывать собственные спектакли…

Недавно он снял со спектакля актрису, которая в идеальной творческой и физической форме, и пригласил на ее роль студентку. Говорят, что скоро к нам в театре должна прийти Александра Бортич, у которой вообще нет актерского образования. Я считаю, что труппа театра им.Ермоловой намеренно уничтожается. Мы будем бороться за себя и добиваться проверки финансово-хозяйственной деятельности театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в Театре им. Ермоловой: актеры считают, Олег Меньшиков намеренно "выдавливает" их из театра и приглашает своих фаворитов

Артисты, попавшие под сокращение, грозятся пойти в суд и собрать пресс-конференцию (подробности)