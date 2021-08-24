Пенсионерам не нужно подавать заявление на единовременную выплату Фото: Иван МАКЕЕВ

Подавать заявление на единовременную выплату пенсионеры не должны, поскольку Пенсионный фонд (ПФР) сам подготовит все необходимые бумаги и направит деньги. Об этом говорится в президентском указе, подписанном во вторник, 24 августа.

Как отмечается в документе, 10 тысяч рублей единовременно выплатят в сентябре текущего года. Если в этот месяц средства не успеют, то направить выплату могут позже.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в минувшие воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России. Позже глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета.