Украинцы бегут от мовы: Молодежь учит иностранные языки, чтобы уехать из страны

Если раньше языковой вопрос власть использовала для того, чтобы поссорить условный запад и восток - тех, кто говорил по-украински, и тех, кто выбирал русский, то теперь эта проблема коренным образом трансформировалась Фото: ТАСС

В первой части репортажа читайте о том, как к новым правилам адаптировалась киевская сфера услуг и общепит.

«В 14-М ГОДУ БЫЛ УЖАС»

- Как это вы не помните год рождения своего ребенка? - возмутилась секретарь русскоязычной гимназии им. Пушкина, куда я пришла устраивать своего несуществующего сына.

С сентября 2020 года языковой закон запустил свои щупальца в украинские школы. Предполагалось, что со временем не менее 80% уроков должны идти исключительно на мове. Если в западных областях особой проблемы с переходом на украинский возникнуть не могло, то в центральных и восточных областях, где русский используется повсеместно, трудностей не избежать. Чтобы проверить на деле, как обстоят дела с русским и преподаванием на нем, я под видом мамы шестиклассника решила отправиться в киевские школы, где еще сохранились «русские» классы.

- У нас преподавание на русском только в началке, а с пятого класса все предметы ведутся на украинском, - заявила встретившая меня секретарь. - Русский и литература остаются только в «а» классах, но они все забиты. Все остальные уроки идут строго на украинском. Так что сходите в другие «русские» школы, - женщина диктует мне меньше десятка заведений, разбросанных по всему Киеву.

- Думаю, мы вашего мальчика возьмем, - задумчиво ответила мне завуч 135-й школы, хотя класс, где учат русский снова переполнен. - Но то, что ребенок не знает украинского, не дает ему никаких поблажек. У него будет год на изучение языка, в это время оценок ему по украинскому ставить не будут.

- А если он не будет понимать чего-то во время урока, учитель может перейти на русский? - уточняю я.

- Конечно, мы же не звери. В средней школе у нас около 60% уроков идет на украинском, но если учитель видит, что дети не понимают, он может объяснить тоже самое по-русски.

- Я боюсь, как бы ребенка не загнобили за то, что он из России, мол, страна-агрессор, - жалуюсь я.

- Буллинга в нашей школе нет, - строго отрезала учительница. - Мы 14-й год пережили, вот ужас, когда был. Тем более, у нас учится много детей из зоны АТО.

В школу у Андреевского спуска, которую мне советовали многие киевляне, мол, дети дипломатов там учатся, я пробиралась через черный ход - в здании шел ремонт. Среди банок с красками я натолкнулась на завхоза-хохотушку.

- Да не переживайте, у нас есть дети, которые не понимают не только английский, но и украинский. Скажу по секрету, начальная школа учится на русском, а у старших только 40% уроков идут на украинском. Учителя спокойно переходят на русский, если надо, - успокоила меня женщина. - Дети говорят у нас и по-русски, и по-украински, все зависит, от того, на каком языке в семье общаются.

- Может быть, вам учителя русского требуются? - на удачу спросила я, рискнув предложить свою кандидатуру.

- Увы, - развела руками дама. - У нас полный комплект. После того, как несколько лет назад сократили количество уроков русского, часть преподавателей пришлось сократить. Какие специалисты ушли...

С сентября 2020 года языковой закон запустил свои щупальца в украинские школы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЭТО НЕ СУРЖИК, ЭТО БИЛИНГВИЗМ!»

Если закон Зеленского о среднем образовании, принятый в марте, был строг к государственным школам, то в то же время оказался лоялен к частным учебным заведениям. Он давал им право самим выбирать язык преподавания. Но вот парадокс: ни одна частная школа не может работать без гослицензии, а ее получение автоматически обязывает заведение вести уроки на украинском. Китайская, американская, испанская школы - все они утверждали, что основной их язык - украинский. Поиски частной русской школы не увенчались успехом. Бизнесу не хотелось участвовать в авантюре.

У меня оставалась последняя надежда, что государство пока не добралось своими цепкими ручонками до детских садов, но не тут-то было.

- Мы хоть и частный детский сад, но работаем по гослицензии, поэтому все развивающие занятия проводим на украинском, - предупреждает меня методист элитного детского сада в центре Киева. - При этом мы придерживаемся индивидуального подхода: заранее оговариваем с родителями, на каком языке они хотят, чтобы воспитатели общались с ребенком - на русском или украинском. К нам ходят детки из разных семей, есть абсолютно не украиноговорящие. Да, вы не переживайте, мы вашего сыночка воспитаем как надо. Мы же как-то смогли воспитать детей президента!

В этот момент в мои колени на полном ходу врезается трехлетний шкед и с заливистым смехом убегает в игровую комнату.

- Это наш Богдан, - смеется методист и гордо добавляет. - Билингва!

- Хотите сказать, что он на суржике разговаривает? - переспрашиваю я, ведь смесь русских и украинских слов в речи именуют именно так.

- Это не суржик. Это билингвизм!

Украинская молодежь подсознательно уже поняла, какую свинью им подложили власти Фото: ТАСС

ЗАЧЕМ УКРАИНЦУ ТРИКУТНИК

Ирина, филолог и преподавательница одного из киевских университетов, назначила мне встречу в сакральном месте - в парке Шевченко, где Тарас Григорович, заложив руки за спину, сурово взирал с постамента. Расположившись неподалеку от «красного корпуса» Киевского университета, где, как шутят студенты говорят на трех языках: украинском, русском и суржике, мы завели разговор о судьбе великого-могучего в Украине.

- Если раньше языковой вопрос власть использовала для того, чтобы поссорить условный запад и восток - тех, кто говорил по-украински, и тех, кто выбирал русский, то теперь эта проблема коренным образом трансформировалась. С одной стороны, власть не хочет отказываться от русского языка. Сами руководители страны на нем говорят, да и понимают, наверно, в глубине души, что значит для людей язык. С другой - перед властями стоит задача - не защищать русскоязычное население, поскольку о их притеснениях постоянно говорит Россия. А Россия - это враг. Соответственно, чтобы сохранить русский язык, но при этом сепарироваться от Москвы, нужно придумать свой русский. Не суржик. А как сказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель - «украинский русский язык», - объясняет филолог.

Видимо, стоит в ближайшее время ждать революционных инициатив разрешить на Украине писать «жы» и «шы».

- Ужесточение языкового закона в рамках образования серьезно ограничивает наших детей, фактически лишая их выбора. Зачем в реальной жизни школьнику знать, что «треугольник» - это «трикутник»? - возмущается Елена. - Если власть не видит будущего для наших детей в русскоязычном мире, то пусть они хотя бы учат на должном уровне английский! Моя ученица, с которой я дополнительно занималась языком, поступила в академию СБУ. Девочка жаловалась, что на подготовительных сборах с ними общались 40% на английском, а 60% - украинском.

Я припомнила разговор со знакомым американцем, который переехал пару лет назад в Киев по большой любви. Он рассказывал, как устроился работать учителем на курсы английского для бывших бойцов АТО. На мой вопрос, зачем им английский, приятель пояснил: «Без английского они не смогут работать с англоговорящими инструкторами и работать в иностранных ЧВК».

Украинская молодежь подсознательно уже поняла, какую свинью им подложили власти. В прошлом году, по данным украинского Минобра, самой популярной специальностью у абитуриентов стала филология.

- Почти 60 тысяч человек выбрали изучение языков. Молодежь мечтает выучить иностранный язык и уехать из страны! - поясняет Ирина.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Этот вопрос находится на постоянном контроле…», - браво рапортовал на заседании депутат Одесского городского совета Борис Панов по-украински до тех пор, пока не забыл украинское название собственного департамента - Управления капитального строительства. Тут депутат покраснел и замолчал.

Видео с ошибками украинских чиновников, которым подчас проще высказаться по-русски, чем на государственном языке, становятся вирусными. А языковой закон Порошенко к ним особенно жесток. Начиная с середины июля все госслужащие обязаны пройти экзамен на знание украинского. Но Украина была бы не Украиной, если бы и тут не нашли лазейку.

Экс-президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили с ужасом рассказал, что чиновники дают взятки, дабы получить заветный сертификат. Цена варьируется от $200 до $2000.

До конца года почти 100 тысяч чиновников должны разжиться языковым сертификатом, так что насколько озолотятся смекалистые сотрудники Нацкомисии по стандартам украинского языка, остается только догадываться.

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