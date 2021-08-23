Как на Украине научились обходить закон о мове и все равно говорить по-русски

Когда в 2019 году Рада приняла закон, лишивший русский язык на Украине официального статуса, кое-кто обрадовался. «Язык - форма духовной жизни человека», - гласил плакат в руках одной из киевлянок. Но минуло два года, и оказалось, что люди в Киеве все так же предпочитают говорить и думать на русском. Фото: NurPhoto via Getty Images

«ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ»

- Сейчас дружно идем в туалет, - скомандовал грузный водитель автобуса. - На украинской стороне туалеты всегда закрыты.

К тому моменту я уже 18 часов была в дороге на пути к Киеву. Проехать в незалежную в эпоху коронавируса оказалось непросто. Железнодорожное сообщение с Россией приостановили еще в прошлом году, а авиапутешествие предполагало множественные пересадки. Путь через Белоруссию казался максимально безболезненным.

Россияне мало интересовали белорусскую таможню, а вот украинскую - очень даже.

- Вы же в курсе, что гражданам РФ нужно сдать повторный ПЦР-тест? - высокомерно спросил украинский таможенник с автоматом наперевес. Позвякивая наручниками, он тщательно изучал мой отрицательный анализ на COVID-19 и страховку, где отдельной строкой было прописано лечение в случае болезни.

Сдача ПЦР-теста на украинской границе была откровенной профанацией, за которую полагалось выложить не менее 2 тысяч рублей. В питье и еде перед процедурой тебя никто не ограничивал, но за это мальчик-лаборант с садистским удовольствием запихивал в горло ватную палочку по самые гланды.

- Дышите глубже, - посоветовал потомок Гиппократа, отсчитывая сдачу.

Результаты экспресс-анализа водитель принес через 15 минут. Как и ожидалось, все отрицательные.

На паспортный контроль я отправилась одной из первых, на случай если кому-то из погранцов не понравится моя персона: будет время убедить их в своей лояльности. Но все опасения оказались напрасными: пограничник звонко щелкнул печатью по загранпаспорту: «Добро пожаловать в Украину».

Несмотря на митинги и плакаты, Киев остается русскоговорящим городом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ

Киев встретил по-русски.

- Етить твою налево! - заорал на меня отборным матом таксист, выскочив из машины возле вокзала. - Чтобы в первый и последний раз сюда точку (это как в программе Яндекс.Такси при вызове машины. - Авт.) ставила!

Город, в котором меня не было 2 года, жил и словно не знал, что с 16 июля все и вся - от судей до уборщиц - должны перейти на украинский язык. Застращенная новостями о тотальной украинизации, я спешно заучивала бытовые фразы на украинском.

- Расслабься, Киев по-прежнему русскоговорящий город, - успокоила киевлянка Наталья. Знакомая успешно ведет бьюти-бизнес в украинской столице и планирует расширять сеть салонов красоты на постсоветском пространстве.

Пока я жадно поглощала вареники с вишней, Наташа просвещала меня в области украинизации.

- Закон о языке достался Зеленскому в наследство от Порошенко, и он ему поперек горла. Даже его «95-й квартал» существует за счет русскоговорящей аудитории. Кому нужны их шутки на украинском?! Но как только Зе пытается предпринять шаги, чтобы ослабить действие языкового закона, тут же поднимаются его противники и грозят импичментом.

Зеленский, как и многие политики с востока страны, выучил державну мову в кратчайшие сроки по производственной необходимости, но за кадром смело переходит на привычный русский.

- Команда Порошенко прописала языковой закон тщательно, но его исполнение сильно хромает. Если СМИ из-за высоких штрафов тщательно следят за языковыми квотами, то бизнес их обходит. По закону я, как представитель сферы услуг, обязана общаться с клиентами исключительно по-украински. Но на практике этого не происходит. Если человек говорит по-русски, то и мои сотрудники чаще всего отвечают ему тем же.

- Прошу прощения, дамы, - подскочил к нам симпатичный официант. - Сегодня я буду вас обслуживать.

Юноша элегантно уронил на стол визитку, на которой было выведено: «Дмитрий».

- Наглядный пример! - возликовала знакомая и начала тыкать пальцем в визитку. - По закону он обязан обслуживать нас по-украински! Да и имя! Почему не Дмитро?!

После пары бокалов вина Наташа рассказала о лазейке в языковом законе:

- Достаточно в магазине сказать продавцу: «Я хочу, чтобы меня обслуживали на русском». После этого они обязаны найти человека, который будет говорить с тобой по-русски.

Заручившись этим знанием, отправляюсь на языковую «охоту».

«ДО ПОБАЧЕННЯ» ИЛИ «ДО СВИДАНИЯ»

- Леша, за свои косяки надо отвечать. Ты что, не видишь, что я с клиентом?! Вычту из твоей зарплаты, - заорала по-русски на своего коллегу миниатюрная девушка-консультант в салоне связи на Крещатике.

Она покосилась на мой телефон, который держала в руках, и выдала уже по-украински: «Зачекайте, ще не все готово».

Украинская действительность с каждым днем казалась все парадоксальнее.

- Знижкова карта або карта постійного покупця? - поинтересовалась у меня пожилая кассирша в супермаркете.

Прочитав в моих глазах полное непонимание, женщина огляделась и заговорщицки прошептала уже по-русски: «Карта постоянного покупателя или скидочная?»

- Нет, - шепотом ответила я. - А вам по-русски нельзя?

Кассирша в ужасе отпрянула и замотала головой.

Если крупный бизнес по-своему пытается исполнять языковой закон, то маленькие фирмы на него откровенно забили. Киоскерам глубоко безразлично, на каком языке продать пачку сигарет или бутылку воды, а бариста в кофейнях - стаканчик латте.

Украина, как отдельное государство существует около 30 лет. На это намекает плакат в руках у радетеля национального языка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Так откуда вы? Из России? И шо вы говорите за язык? - киевский таксист несколько секунд заливался хохотом после моего вопроса о требовании говорить со мной по-украински. - А что ж мне работу теперь бросить, если мне по-русски удобнее говорить?! Да вы и сами знаете: родной язык тот, на котором думаешь.

Особая каста людей, таксисты толкали речи исключительно на русском. При этом далеко не все на мое «дякую» или «до побачення» отвечали тем же, предпочитая «пожалуйста» и «до свидания».

Но шутки таксистов и пренебрежение многих продавцов по поводу буквы языкового закона заканчиваются там, где на арену выходят ярые патриоты. С националистами шутки плохи. Уже сейчас по незалежной рыщут отряды идейных «бойцов», которые отлавливают тех, кто общается со своими клиентами по-русски. Кроме слитых в сеть разоблачающих видео с порицанием бабушек-киоскеров или продавщиц на рынке, похвастаться большим они не могут. Да и кто их пустит в дорогой столичный ресторан, где официанты говорят по-русски на уровне ученых мужей.

Продолжение следует...

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