Как я работала учителем русского языка на Украине

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» наглядно проиллюстрировали фразу «Кто не скачет, тот москаль». Фото: РИА Новости

Продолжение репортажа. Часть первая, часть вторая.

СКАЗКА О СМЕЛЫХ КАЗАКАХ И КОВАРНЫХ СЕПАРАХ

В какой-то момент мне стало казаться, что Киев за время моего отсутствия стал говорить по-русски активнее, чем прежде. Что это? Сила русского мира или внутренний протест против насаждения украинского языка?

Скорее, второе, но, как считают украинские патриоты (сами говорящие по-русски), засилье русского языка схлынет.

- Это переходный период, - пояснил мне активист Алекс, попросивший не указывать его фамилию. - Это вполне нормально для страны, которая отстаивает свое право не только на государственную независимость, но и на собственный язык.

По его настоянию мы отправились на концерт украинского сатирика-сказочника Сашко Лирника, выступающего на мове. Сашко вышел в черной вышиванке и слагал свои сказки для взрослых о смелых казаках, безжалостных сепарах и кацапах.

- Заметила, как за последние годы изменились два архетипа - «москаль» и «кацап». В украинской культуре они были всегда. Но если раньше они носили скорее ироничный характер, то теперь получили новую негативную окраску, - заметил Алекс, когда мы вышли после концерта. - И с этими обновленными представлениями будут жить ближайшие два поколения. Для них украинский язык будет доминирующим, а русский - языком, на котором говорят в отдельных семьях.

- Но вы тем самым лишаете себя выбора! Ограничиваете возможности своих детей. Умный школьник-физик не сможет поехать учиться в Бауманку, потому что не будет знать языка! - возмутилась я. - Украинский ученый не сможет общаться с русскоговорящими коллегами.

- Русский язык давно уже ограничивается почти лишь одной Россией, - парировал Алекс. - Никто не запрещает школьнику перед поступлением выучить русский. Но, если он умный, то зачем ему Россия, когда он может учиться в Европе, Штатах? Русский не является языком науки. Все ученые свободно говорят на английском, и если хотят добиться успехов, то едут точно не в Россию. Или ты хочешь сказать, что у вас финансируют науку больше, чем в США или Китае?

ПРЕДВЕСТНИКИ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО

Языковой закон, призванный закрепить статус мовы, большинство жителей страны восприняли как неизбежное зло. И быстро научились с ним жить. Фото: Barcroft Media via Getty Images

Напоследок я решила проверить, а нужно ли кому-нибудь на Украине хорошее знание русского языка. Для этого разместила многообещающее объявление об уроках русского за символическую плату и стала ждать. Надежд было мало: лето в самом разгаре, репетиторы не в почете. Но запрос поступил быстро.

«А вы в Харькове работаете? Можете приехать?» - писала мамочка. Недолго думая, я собрала вещи и отчалила на восток.

Широченная вывеска «Харьков - наш дом» встретила меня при въезде в город. Следом красовался целый ряд билбордов на русском, в том числе и предвыборных (осенью в городе будут голосовать за нового мэра - преемника легендарного Геннадия Кернеса). О том, что в Харькове следует говорить по-украински, напоминали лишь немногочисленные советские стенды, будто еще тогда предчувствовавшие будущий языковой закон.

Заниматься мне предстояло с 12-летней Лизой. После небольшого диктанта и

теста я убедилась, что у школьницы нет серьезных проблем с русским: крепкая четверка с плюсом. Видимо, мама решила перестраховаться перед началом учебного года.

- А у нас все классы русские, - пожала плечами Лиза, когда я решила расспросить ее о жизни украинских школьников. - Почти во всех классах есть русский и литература, кроме «ашек». У них все уроки на украинском. А в остальных учителя все предметы в основном на русском ведут.

- А кто-то из ребят только по-украински разговаривает?

Девочка задумалась и отрицательно покрутила головой.

- Ну а ты сама размолвляешь?

Лиза засмущалась и тихо сказала: «Нет».

P. S.

Перед самым отъездом в Москву - а впереди меня ждала многочасовая дорога и пеший переход через границу - мне позвонил знакомый киевский блогер-журналист Андрей и предложил встретиться.

- Ты не была в Пирогово?! Тогда тебе точно там понравится, - решил приятель, когда я села к нему в раскаленную на солнце машину.

По дороге в музей национальной архитектуры, раскинувшийся под открытым небом недалеко от Киева, Андрей жаловался на бесконечные штрафы, которые стали прилетать столичным водителям после того, как по всему Киеву установили дорожные камеры и снизили местами допустимую скорость до 50 км/ч.

Пирогово оказалось живым воплощением гоголевской Диканьки. Этот этноархитектурный музей стали создавать еще в конце 60-х годов. Сюда свозили со всех украинских областей деревенские дома, сельские церкви и даже школы.

С любопытством я ходила от хаты к хате, забиралась на лестницы, чтобы заглянуть на чердак, заглядывала в щелочки, если хозяйство было закрыто на реставрацию, а под конец даже уволокла трофей - огурец, росший рядом с домом из Винницкой области.

Андрей смерил меня взглядом.

- Удивительно, как сильно вы - неукраинцы - проникаетесь нашей страной, - покачал головой приятель. - Моя одна знакомая журналистка-россиянка переехала в Киев к мужу около года назад. Устроилась в прессе, довольно успешно. Через полгода с ней произошло превращение похлеще, чем у Кафки. Она выучила мову, поэтому теперь общается и пишет тексты даже в соцсетях только по-украински. Стала соблюдать все праздники - от дня вышиванки до дня казачества. Ударилась в изучение украинской самостійністi. Боюсь, что тебя постигнет та же судьба. Чем вам так нравится Украина, черт возьми?!

- У вас есть национальная идея, - внезапно пробормотала я. Слова сами нашлись. - Пусть она примитивная, провинциальная, отдает шароварщиной, которую рафинированные украинцы так не любят.

Андрей грустно улыбнулся. По его глазам я поняла, что он со мной согласен.

- Я тоже верил в эту идею, верил в «оранжевую революцию». А потом разочаровался. Может, повзрослел.

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