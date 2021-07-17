Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Веронику и мечтают о втором общем ребенке. Пока же молодая жена музыканта полностью сосредоточена на своей дочке и помогает младшей сестре Ольге.

Молодая жена Игоря Николаева сообщила о рождении ребенка. Младшая сестра Юлии Проскуряковой стала дважды мамой. На днях Ольга родила вторую дочку.

38-летняя Юля опубликовала в блоге фото с данными новорожденной. Вес ее племянницы при рождении составил 3086 граммов, а рост - 52 сантиметра. "Ура! Я теперь дважды тетя! Поздравляю вас, Артем и Ольга!", - обратилась Проскурякова к счастливым родителям малютки.

Несмотря на большую занятость и домашние хлопоты, артистка всегда находит время на общение с сестрой. Она очень ответственно относится к статусу тети. Своего первенца Оля родила в феврале 2019 года.

К слову, в прессе то и дело появляются слухи об интересном положении молодой жены Игоря Николаева, которые пока так ни разу и не подтвердились. Проскурякова и ее именитый супруг души не чают в Веронике. Она занимается теннисом и музыкой, постигает азы математики и риторики.

"Ника уже потихоньку занимается с педагогом, а в шесть лет мы ее отдадим на подготовительное отделение музыкальной школы. Только нужно найти хорошего преподавателя, чтобы он про четыре четверти, восьмушки, диезы и бемоли рассказывал интересно", - рассказывал Николаев.