Игорь Николаев обратился к молодой жене: "Я очень по тебе скучаю"

Игорь Николаев опубликовал в блоге теплые слова в адрес своей третьей жены Юлии Проскуряковой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с певцом Игорем Николаевым. Молодая избранница музыканта, кажется, все успевает: и воспитывать дочь Веронику, и заниматься собственной карьерой. Юля не только состоялась как певица, но и учится на актрису на режиссерском факультете в ГИТИСе, играет в театре. 11 августа Проскурякова празднует 39-й день рождения. По случаю важной даты Николаев трогательно обратился к любимой.

Игорь Николаев опубликовал в блоге теплые слова в адрес своей третьей жены Юлии Проскуряковой. Он поздравил избранницу с Днем рождения, разместив видео из ее фотографий, и посвятил ей песню:

"Ты просто лучшая из лучших,

Ты просто мой счастливый случай,

Ты просто солнца светлый лучик

В моей судьбе, в моей судьбе!

Ты просто лучшая из лучших!

Я очень по тебе скучаю,

Стихи и песни посвящаю

Одной тебе, одной тебе!"

К поздравлениям присоединились Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина, Юрий Антонов и другие знаменитости. Праздник в узком кругу близких и друзей Проскурякова отметит в Юрмале. Звездная семья находится там с середины июля. Как известно, у Николаева и Проскуряковой в Латвии есть роскошные двухэтажные апартаменты на берегу моря.

Юля не раз признавалась: "Нам очень комфортно друг с другом".

Отметим, для Игоря Николаева брак с Юлией Проскуряковой стал третьим по счету и, по его словам, самым счастливым. Правда, некоторых поклонников поначалу смущал тот факт, что певица младше не только композитора, - на 22 года, но даже его старшей дочери, которую тоже зовут Юля.

Судьбоносная встреча состоялась в концертном зале Екатеринбурга, куда Николаев приехал на гастроли. Подруга уговорила Юлию не только пойти на выступление, но и показать композитору свою песню. Охранников Юля обескуражила фразой: "Игорь Юрьевич, я бы хотела спеть вам песню о любви".

Музыкант пригласил девушку в свой гостиничный номер, чтобы прослушать записи с ее диска. Они проговорили до четырех утра. Их следующая встреча состоялась в Москве.

А 2008-м, когда на "Новой волне" влюбленные исполнили композицию "Что-то в этом есть", стало понятно - свадьбе быть. Через несколько месяцев артисты официально объявили себя парой в программе "Пусть говорят". После свадьбы Юлии и Игоря Юрьевича не сразу смогли стать родителями.

Осенью 2013-го Юлия отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. Дочку она вымолила. В июне 2015-го Проскурякова появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом. "Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно. Мы притерлись. Игорь начал воспринимать меня как творческого человека, а не только как любимую женщину. Меня приняло его окружение, а Игоря - мои родители, хотя на самом деле он им всегда нравился", - отмечала артистка.