Талибы* не выпускают соотечественников из Афганистана

Бойцы "Талибана"* пытаются остановить автомобиль на подступах к аэропорту Кабула. Фото: REUTERS

Представители режима талибов* ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) перекрыли дорогу к международному аэропорту Кабула и разрешают проехать исключительно иностранцам.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Исламского Эмирата Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что ограничения ведены исключительно в интересах местного населения, поскольку в аэропорту царит настоящий хаос.

Общаясь с журналистами, Муджахид посетовал, что американцы, несмотря на настойчивые просьбы представителей «Талибана»*, продолжают приглашать афганцев в аэропорт, обещая им места в эвакуационных самолетах.

– Мы просили американцев не призывать граждан Афганистана покидать страну. Нам потребуются их таланты. – съязвил он.

Несколько позже Муджахид заявил, что желающие могут беспрепятственно покинуть Афганистан, но лишь до 31 августа. После этого срока любые операции по эвакуации будут пресечены.

Газета The New York Times, освещая события в Афганистане, опубликовала спутниковые снимки аэропорта в Кабуле: на фото видны толпы людей, осаждающих аэропорт в надежде покинуть страну, а также многокилометровые пробки из личного и общественного транспорта на близлежащих дорогах.

* - террористическая организация и ее члены, запрещенные в РФ

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