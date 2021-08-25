Политолог: Ну что на Украине можно создать за такие смешные деньги, тем более «против России»

Главную цель фонда организаторы не скрывают — противодействие России в ее влиянии на Украину. Фото: Александр КОЦ

Соединенные Штаты вместе с верными партнерами Британией и Канадой, а также Швецией и вечно нейтральной Швейцарией решили создать фонд «Партнерство за сильную Украину». Сообщение об этом появилось на странице английского посольства в Киеве.

Главную цель фонда организаторы не скрывают — противодействие России в ее влиянии на Украину.

Как эту цель собираются достигать? Например, повышая качество госуслуг. Или увеличивая доходы домашних хозяйств (?!). Ну и, наконец, расширяя связи «между раздельными конфликтами сообществами»!

Какие сроки? Да за три года намерены справиться.

Откуда деньги? От стран доноров. Все они дружно скинуться по 10 млн американских дензнаков — вот и насобирают 50 млн зеленых на эти три года.

Когда начнут? Да вот уже совсем скоро — до конца года хотят запустить работу фонда.

Даст ли эта затея хоть какие-то реальные плоды для жителей востока и юга Украины или это очередной пиаровский информационно-мыльный пузырь? Каковые на берегах Днепра выдувают регулярно?

«КП» обратилась за комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику.

- Как полагаете, на что будут направлены 50 млн. долларов нового фонда?

- Эти средства, предполагаю, будут направлены на усиление информационной политики. На противодействие российскому информационному влиянию. На формирование определенной повестки в стране. Британия и США направляют огромные усилия на то, что можно называть контрпропагандой. Создание фонда — продолжение этого подхода. Несмотря на смену власти 7 лет назад, видим, что украинское общество остается разделенным. И не до конца лояльным западным странам. Западным принципам.

Все понимают, что в ближайшее время никакие военные решения на юго-востоке невозможны - из-за договоренностей между Россией и Западом. И понятно, что ключевым полем битвы будет информационное поле. И западные партнеры Украины концентрируются на создании соответствующего контента и поддержки соответствующих СМИ — чтобы проводить свою информполитику в стране.

- А как этот фонд сможет повысить качество госуслуг, а, тем более, "поднять доходы домохозяйств"?

- Это сомнительно. За 50 млн. этого достичь невозможно. Скорее всего, речь о создании каких-то программных продуктов. Которые должны стать частью системы управления в госсекторе.

- Декларируется, что усилия будут направлены на юг и восток страны.

- Юг и восток Украины — там прозападные настроения проигрывают. Украина будет оставаться нестабильной и будут оставаться шансы на ее возвращение под влияние России, пока такие общественные настроения в этих частях страны не поменяются. Что касается «повышение доходов домохозяйств» - ну, можно, предположить все тот же программный продукт, который как-то им в этом поможет. За 50 млн. увеличить доходы нельзя.

- Почему к США и Британии присоединились Швеция и Швейцария?

- Швеция поддерживает здесь несколько праворадикальных информационных проектов. А Швейцария занимается гуманитарной работой на юго-востоке. Она тут выгодно отличается от других стран. Они много нейтрального и полезного сделали для Украины. Например, поиск и вывоз тел погибших, оказания соцпомощи людям в пострадавших районах. Они - одни из ключевых доноров Красного Креста. Ну, а Канада с большой украинской диаспорой, входит в ядро западного мира. И у нее свои политические цели в отношении России.