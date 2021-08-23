Зеленский заявил, что Украина «сдавала Крым в аренду» России

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после развала Советского Союза в 1991 году и до мартовского референдума 2014 года все его предшественники сдавали России Крым «в аренду».

«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России – прим. ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А теперь мы делаем как раз все, чтоб это вернуть», - сказал он в интервью телеканалу «Украина».

По словам нынешнего лидера Незалежной, Киев проиграл Москве информационную борьбу за полуостров. Поскольку там не было «никакого украинского телевидения», выступали «только российские звезды».

«И никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей», - подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что во время интервью он периодически переходил с украинского на русский язык.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что его «большое желание» – покончить с конфликтом на юго-востоке страны и «вернуть территории», но войну в Донбассе невозможно завершить голосованием в Верховной раде.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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