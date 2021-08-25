Спасти Миледи: прикованной к постели Маргарите Тереховой собирают помощь всем миром

Актриса Маргарита Терехова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых загадочных советских актрис, музе Тарковского и звезде киносаги о трех мушкетерах Маргарите Тереховой сегодня исполнилось 79 лет. Из-за болезни Альцгеймера, сразившей знаменитую Миледи еще в "нулевых", она вряд ли сможет понять, чем примечателен этот день, но тем не менее, у кровати любимой мамы и бабушки соберется вся ее семья: дочь Анна, сын Александр, внуки Михаил и Вера, которой накануне исполнилось шесть.

- Мы сейчас как раз собираемся к ней в гости, - рассказала kp.ru актриса Анна Терехова. - Вера нарисовала Рите открытку (домашние называют звезду не мамой и бабушкой, а, в основном, по имени. - Ред.) и будет вручать из рук в руки. Их связь действительно особенная, мы все это замечаем. Верочка смотрит ее фильмы, разглядывает фотографии - "Тут Рита молодая", даже забирается к ней в кровать, особенно, когда была поменьше... Многие замечают их внешнее сходство, но для нас бабушка и внучка - не одно лицо, хотя черты, безусловно, похожи. Но мама в детстве была другая, со светлыми волосами.

Анна, дочь Маргариты Тереховой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Говорить об улучшении самочувствия при неизлечимой болезни Альцгеймера, к сожалению, не приходится. Уже несколько лет Маргарита Терехова прикована к постели: она не может ходить, говорить, не узнает близких...

- Конечно, мы все стараемся держаться, хотя ситуация непростая. Сиделки постоянно меняются, приходится искать новых, - призналась дочь Народной артистки. - С такими больными ведь очень тяжело: маме нужна круглосуточная забота, ее нужно поднимать, чтобы она не только лежала. Да еще и с коронавирусом все стало сложнее... В общем, не могу сказать, что все у нас хорошо и гладко. Но у Риты необычайно сильный дух: она не может ничего сказать, но очень старается.

С финансами у семьи тоже непросто: ни Анна, ни ее брат-режиссер не получают миллионных гонораров, а уход за тяжелобольной матерью обходится в 150 тысяч рублей в месяц. Но родные актрисы лишь отмахиваются: "Пока справляемся". Дело в том, что три года назад Первый канал с согласия близких объявил сбор денег для звезды, и благотворительная акция обернулась чудовищной травлей: мол, как не стыдно детям великой актрисы попрошайничать у народа! После этой истории со своей бедой семья справляется молча.

- Работы у меня сейчас не так много: пандемия, переход в другой театр. Пока в новом сезоне стоит один спектакль с моим участием, но я думаю, все будет хорошо. Вы ведь знаете, нам очень многие помогают. Мама до сих получает оклад в театре "Моссовета", пенсию, плюс нам помогает фонд "Артист", - поблагодарила Анна Терехова. - А кроме того, я очень благодарна маминым друзьям и поклонникам за их поддержку и добрые слова. Сегодня нас поздравили столько неравнодушных людей, это просто невероятно. Представляете, незнакомые люди до сих пор переводят деньги маме по номеру моего телефона или на карту, которую мы указывали три года назад. Сегодня я тоже получила перевод: сумма крошечная, но это дорогого стоит. Я очень тронута, что маму помнят и любят. Думаю, именно это любовь помогает ей держаться за жизнь...

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