Президента Эстонии позвали праздновать Незалежность, а она так опустила Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский во время перерыва форума "Крымская платформа". Фото: REUTERS

А ведь Владимир Зеленский пригласил президента Эстонии Керсти Кальюлайд на 30-летний юбилей Незалежности и форум «Крымская платформа» как верного друга и приличную женщину. И даже вручил ей орден Ярослава Мудрого 1-й степени. А она наговорила такого, что иначе как зрадой (предательство по укр.) не назовешь. Но, с другой стороны, хотя бы честно.

- Откровенно говоря, ни одно из ваших государств (речь шла сразу о трех бывших советских республиках - Украине, Грузии и Молдавии) не отвечает критериям членства в Евросоюзе. Вам понадобится, возможно, 20 лет работы, пока вы достигнете этой готовности, - вылила ведро холодной воды на украинских журналистов Кальюлайд.

Ну а НАТО? Как же с НАТО? Может, Украину примут хотя бы туда — поинтересовались журналисты.

- В НАТО, по моему мнению, Украина не сможет вступить до возврата территорий, - отрезала президент Эстонии.

Кальюлайд не пояснила — имеется ли ввиду под «возвратом территорий» только Донбасс? Или и Крым тоже? Если так, то членства в НАТО Украине можно не ждать никогда. Либо добровольно отказываться от Крыма. Да и от Донбасса, возможно, тоже.

А ведь именно Керсти Кальюлайд рассматривается в штабах Северо-Атлантического альянса как одна из основных кандидатов на пост генсекретаря НАТО, перевыборы которого состоятся в 2022 году.

Она знает что говорит.

Разрыдался ли после этих откровений эстонской гостьи Владимир Зеленский? Попросит ли вернуть орден? Неизвестно. Но праздник Незалежности для украинцев, прочитавших и посмотревших интервью Кальюлайд, явно оказался смазан.