О какой национальной идее говорил Путин

Наша сверхидея — выживание. В самом буквальном смысле этого слова Фото: Shutterstock

Принципиально «нисчемнесогласные» люди уже вовсю иронизируют над озвученной Путиным национальной идеей. По мнению российского президента, она заключается в том, чтобы у каждого гражданина России была большая семья, а в этой семье — двое, трое, четверо, в общем много детей. Мол, вот такой он образ будущего для России, а все остальное — от лукавого.

А я, честно говоря, не очень понимаю иронию в этом вопросе. Что тут забавного?

Путин ведь на самом деле сказал о самой главной угрозе, перед которой сегодня оказалась Россия. Это — не НАТО, не коварный Госдеп и не глобальное потепление.

Мы, Россия, ее народ — исчезаем...

Нас, русских (в самом широком смысле этого слова) и так было не сказать, что очень много. Двадцатый век прошелся по нам тяжелым катком, перемолол в кровавую кашу десятки миллионов жизней, а вместе с теми, которые так и не родились — и сотни.

Начиная с 70-х годов русское население в СССР, а затем и в РФ начало неумолимо сокращаться.

Демографическая яма 90-х годов была не меньшей катастрофой, чем Чернобыль и распад СССР.

Сегодня мы, государствообразующий русский народ, истончаемся, стираемся словно тонкая позолота. Ветром истории нас сносит как тонкий песок с бескрайних пространств Евразии.

Наши фантомные боли об утраченной сверхдержавности, потерянных территориях - бессильны и отчаянны. Нам давно не до разговоров об Индийском океане, в котором Жириновский четверть века назад собирался мыть сапоги. Россия держит оборону на границах конца шестнадцатого века.

Западные аналитики, рассуждая о любых геополитических сценариях, всегда упоминают демографию в числе трех важнейших факторов, определяющих перспективы той или иной страны. Невозможно не обратить внимание, что когда они пишут о «плохой демографии» в России, это у них вызывает трудно скрываемый энтузиазм.

Сегодня рождаемость у русских примерно 1,57 ребенка на женщину. Даже на Северном Кавказе этот показатель не превышает 1,83. Не нужно быть математиком, чтобы понимать, что просто для воспроизводства населения эта цифра не может быть меньше 2.

Разница традиционно покрывается эмиграцией.

Путин в последнее время так много принимает решений по демографической проблеме, потому что, отлично понимает, какой катастрофой это грозит стране уже в ближайшие десятилетия.

В свое время покойный Ясир Арафат, говоря о войне с Израилем, сказал, что самым эффективным оружием является матка арабской женщины, полагая, что евреям нечего будет противопоставить растущему арабскому населению.

Он ошибался.

Рождаемость у еврейских женщин в Израиле — 3,16. У арабских — 3,26 и снижается.

Это — к вопросу, о том, что с повышением уровня жизни и образования женщин, рождаемость автоматически падает. Нет, не падает. У тех, кто собирается выжить и оставить свою землю в наследство своим детям — не падает.

Это и есть русская национальная идея на ближайшие 50 лет. Не восстановление Советского Союза, не экспансия в Среднюю Азию и ни расширение зон влияния.

Наша сверхидея — выживание. В самом буквальном смысле этого слова.

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