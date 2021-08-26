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В мире26 августа 2021 8:06

Принцы Уильям и Гарри стоят на пороге примирения

Члены королевской семьи все чаще общаются по видеосвязи
Юрий МАЙБОРОДА
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Братьям удалось, по крайней мере частично, преодолеть разногласия.

Братьям удалось, по крайней мере частично, преодолеть разногласия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта, изучающего взаимоотношения членов британской королевской семьи, Стюарта Пирса, примирение герцогов Кембриджских и Сассекских может состояться гораздо раньше, чем все думают. Так, принц Уильям все чаще общается с младшим братом Гарри по видеосвязи, сообщает Us Weekly.

– Я знаю, что они разговаривают друг с другом, и они разговаривают через Zoom и FaceTime. Братья очень близки друг с другом. Их взгляд на мир очень индивидуален, но, что примечательно, все они полностью уважают друг друга. – сказал Пирс.

Он утверждает, что общение между парами носит совершенно неформальный характер, а беседы протекают в легком и дружеском ключе.

Из этого можно сделать вывод, что братьям удалось, по крайней мере частично, преодолеть разногласия, а речь о соперничестве между Меган Маркл и Кейт Миддлтон тоже больше не идет.

Заявления Пирса резко контрастируют с недавней информацией о том, что королева Великобритании Елизавета II планирует подать в суд на своего опального внука и его супругу за их неоднократные оскорбительные нападки на королевскую семью. Якобы решение Елизаветы II напрямую связано с запланированным выходом мемуаров, которые планирует написать принц Гарри.

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