Принцы Уильям и Гарри стоят на пороге примирения

Братьям удалось, по крайней мере частично, преодолеть разногласия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта, изучающего взаимоотношения членов британской королевской семьи, Стюарта Пирса, примирение герцогов Кембриджских и Сассекских может состояться гораздо раньше, чем все думают. Так, принц Уильям все чаще общается с младшим братом Гарри по видеосвязи, сообщает Us Weekly.

– Я знаю, что они разговаривают друг с другом, и они разговаривают через Zoom и FaceTime. Братья очень близки друг с другом. Их взгляд на мир очень индивидуален, но, что примечательно, все они полностью уважают друг друга. – сказал Пирс.

Он утверждает, что общение между парами носит совершенно неформальный характер, а беседы протекают в легком и дружеском ключе.

Из этого можно сделать вывод, что братьям удалось, по крайней мере частично, преодолеть разногласия, а речь о соперничестве между Меган Маркл и Кейт Миддлтон тоже больше не идет.

Заявления Пирса резко контрастируют с недавней информацией о том, что королева Великобритании Елизавета II планирует подать в суд на своего опального внука и его супругу за их неоднократные оскорбительные нападки на королевскую семью. Якобы решение Елизаветы II напрямую связано с запланированным выходом мемуаров, которые планирует написать принц Гарри.