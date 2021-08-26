Экспорта революции не планируется: Талибы* заявили, что хотят дружить с соседями

"Талибан"* заявил о желании наладить конструктивные отношения с соседними странами. Фото: REUTERS

Михаил Антонов, ведущий Радио «Комсомольская правда» узнал у спецкора kp.ru Александра Коца. как обстоят дела в Афганистане.

М. Антонов:

- Саша, здравствуй. Насколько я понимаю, удалось пообщаться и побывать на пресс-конференции министра информации Талибана* (запрещенная в России террористическая организация)?

А. Коц:

- Это не то что была пресс-конференция, это была встреча с российскими журналистами, которых тут не очень-то и много. Из числа газетчиков я присутствовал на ней один, плюс еще два телеканала. И это бывший пресс-секретарь движения «Талибан», сейчас он занимает должность министра информации Исламского эмирата Афганистан, как они теперь называют свою страну.

Забиулла Моджахед, министр информации сформированного талибами* правительства Афганистана. Фото: Александр КОЦ

Встреча была недолгая, но удалось задать несколько вопросов. Я, например, спросил, не собираются ли они экспортировать свою революцию за пределы своей страны. Дело в том, что в России существуют достаточно серьезные опасения того, что волнения могут перекинуться сначала на среднеазиатские республики, а затем и на южные регионы России.

На что мне министр информации сказал, что то, что происходит сейчас в Афганистане, это сугубо внутреннее дело этой страны. И никакого экспорта революции они за пределы своего государства не планируют. Более того, они планируют развивать дружеские и деловые отношения со своими соседями. Он говорит, что уже были контакты, и, в принципе, отношения, хоть и неофициальные, но у них достаточно дружелюбные на данный момент.

Также, естественно, нас интересовали вопросы наркотрафика. Они говорят, что уже началась работа по выявлению каналов контрабанды героина. Ну и, соответственно, в дальнейшем Талибан будет очень жестко бороться с выращиванием опийного мака, из которого делают этот сильный наркотик, и бороться с его распространителями.

Он назвал цифры, что только в самом Афганистане много молодых людей употребляют наркотики, поэтому они будут с этим жестко бороться. Он напомнил, что в 2001 году им удалось снизить наркотрафик фактически до нуля. Ну, это, действительно, так. Хотя в 1999 году при том же Талибане был выращен рекордный урожай опийного мака. Есть мнение, что его запасов хватило надолго. Но то, что после ухода талибов и прихода американцев 20 лет наркотрафик вырос в 40 раз по сравнению с прошлым рекордом. Поэтому с этой стороны Талибан, опять же, заявляет, что он будет действовать и в интересах своей страны, и в интересах других стран, которые страдают от этого наркотрафика.

Министр информации Исламского эмирата Афганистан заявил, что талибы* будут жестко бороться с наркотрафиком. Фото: Александр КОЦ

Естественно, мы поинтересовались, что будет после 31-го числа. Я помню, что 31 августа Талибан дал последний срок американцам на эвакуацию. Он сказал, что будет приниматься решение, которое будет приниматься коллегиально новым правительством. Но после 31-го числа, как он заверил нас, возможность уехать из страны для желающих останется. Просто это можно будет сделать, как он говорит, официально, получив соответствующую визу и улетев не военными бортами, а гражданскими рейсами. Вот вкратце наш разговор. Я думаю, что скоро я вывешу его на сайте kp.ru, как только доберусь до места проживания.

Продолжаем наблюдать, что происходит в Кабуле. Не видно каких-то визуальных признаков изменения власти. Ну да, есть на улицах экзотично выглядящие люди с автоматами, где-то замазаны краской женские лица на витринах, но не везде. Есть и плакаты, и билборды с изображениями женщин, не замазанные. Можно считать, что те кадры, которые мы видели, что лица замазывают, это может быть какая-то личная чья-то инициатива была. И, что удивительно, очень много остается в городе портретов злейшего врага Талибана Ахмад Шаха Масуда. То ли руки пока не дошли, то ли, действительно, Талибан – это не тот Талибан, что был 20 лет назад, когда на кабульском стадионе рубили головы, на улицах воришкам рубили руки. То есть сейчас это такая, с позволения сказать, гомеопатическая версия Талибана.

Но я не исключаю, что это необходимость. Они пытаются выглядеть цивилизованными в глазах мирового сообщества, чтобы не оказаться в блокаде, не оказаться под санкциями и так далее. Поэтому, как меня заверил министр информации, они сейчас формируют правительство, в котором будет широкое представительство различных народов и народностей, движений, не только Талибан, чтобы мировое сообщество могло признать это правительство. Но мы помним, что в 2001 году Талибан, действительно, признавали как государство, в том числе, допустим, Пакистан, Арабские Эмираты и Туркмения.

* Талибан - запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцам запретили садиться в российские эвакуационные самолеты

Специальный корреспондент kp.ru Александр Коц своими глазами увидел, как проходила эвакуация из Афганистана 500 граждан стран ОДКБ и Украины (подробности)