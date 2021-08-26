Министр информации Афганистана, представитель Талибана* — Комсомольской правде: «Мы не такие страшные и хотим иметь добрые отношения с Россией»

Талибы уверяют, что не будут препятствовать выезду сограждан за рубеж Фото: Александр КОЦ

Когда смотришь новости по телевизору, воображение рисует апокалиптическую картину в Афганистане. Ведь власть в стране захватила запрещенная в России террористическая организация, а значит все ужасы, ей присущие, должны проявляться на каждом углу. И действительно, во время «первого пришествия» Талибана* мир облетали кадры массовых казней на кабульском стадионе, побивания женщин камнями, отрезания рук воришкам. Талибан* 2.0 изо всех сил старается выглядеть цивилизованным и визуально их власть в городе сильно не ощущается.

no_title Фото: Александр КОЦ

Мы выезжаем с территории посольства, проходя сначала российский шлюз, а затем – блокпост с разномастными талибами*. Движение объявило, что берет нашу дипмиссию под свою охрану и выставило своих бойцов по периметру. Кто-то в форме, кто-то в традиционной афганской одежде, но неизменно – с автоматом Калашникова. Возле консульского отдела – небольшое скопление людей. Сарафанное радио передало, что русские вывозят людей – может здесь счастье попытать, чтоб не торчать в аэропорту.

Фото: Александр КОЦ

Талибы* из охраны «модерируют» толпу – кому-то действительно надо в консульский отдел за справкой, - но делают это довольно дипломатично, насколько это слово применимо к человеку с автоматом. Возле аэропорта они себя ведут пожестче. Вокруг него продолжают скапливаться афганцы, желающие улететь из страны. И когда самые активные пытаются штурмовать забор аэродрома, талибы* начинают палить в воздух, а кого и охаживать резиновым шлангом. Талибы* в очередной раз напомнили США, что эвакуация должна завершиться до 31 декабря. CNN, со ссылкой на свои источники, сообщило в четверг, что американцы закончат этот процесс досрочно – в течение 36 часов и уже начали вывод военных. То есть тех, кто обеспечивал эвакуацию афганцев. А значит у стоящих за периметром воздушной гавани никаких шансов улететь нет.

Талибы* из охраны «модерируют» толпу Фото: Александр КОЦ

Впрочем, талибы* уверяют, что не будут препятствовать выезду сограждан за рубеж.

- Ситуация в аэропорту действительно печальная, но в ней виноваты США. Они подначивали людей уезжать, и те бегут в панике. Мы прорабатываем вопрос контроля над аэропортом, в том числе не пускаем в зону вылета тех, у кого нет документов, - уверяет министр информации новых властей Афганистана, официальных представитель Талибана* Забиулла Муджахид. – Но после ухода американцев, если у людей будет билет на обычный рейсовый самолет и соответствующая виза для выезда в другое государство, мы не собираемся чинить препятствия.

Фото: Александр КОЦ

- Американцы предупреждают, что в ближайшее время на территории аэропорта может пройти серьезный теракт. Этим они объясняют свою спешку.

- Это не так. Но проблема в том, что там скопление огромного количества людей. И есть угроза того, что какой-нибудь человек совершит какую-нибудь акцию, убьет кого-то, чтобы очернить нас. Мы стараемся держать ситуацию под контролем. Но основная проблема – толпа.

Фото: Александр КОЦ

Мы встречаемся в штабе политического крыла движения – в здании бывшего министерства информации. Шлюз безопасности (здесь ими оснащены практически все административные здания), несколько лестничных пролетов, просторный зал для пресс-конференций. Проходя мимо кабинетов замечаю стоящий в одном из них государственный флаг республики Афганистана – еще не убрали?

no_title Фото: Александр КОЦ

По городу, к слову, попадается и символика прошлый властей, и портреты политиков и военных деятелей, вплоть до Ахмада Шаха Масуда, и незакрашенные женские лица на рекламных плакатах и витринах магазинов. Можно было бы подумать, что город застынет в ожидании трудных времен. Но он живет полной жизнью, чадит небо пробками, удивляет восточной безалаберностью пешеходов, лезущих под колеса, зазывает фруктовыми палатками… Женщин на улицах немного, но они все не в глухой парандже-бурке, а в хиджабах. Когда я был здесь 8 лет назад, первых было куда больше. То ли руки еще не дошли, то ли Талибан* пытается показать себя умеренными исламистами, то ли есть более важные дела. Например, в Панджшере, где сейчас окапалась антиталибская коалиция во главе с сыном Ахмада Шаха Масуда. Эксперты указывают, что сегодня у него шансов не сильно много, потому что в отличие от отца, который успешно дрался с талибами*, у него сейчас нет мощной внешней поддержки. Новые власти полагают, что смогут с ним справиться.

Фото: Александр КОЦ

- Это не такая уж и большая проблема, - уверяет Забиулла Муджахид. - Там есть всего два человека, которые хотят войны – это Салех (вице-президент свергнутой власти – Ред.) и Масуд (сын Ахмад Шаха Масуда, лидер антиталибской коалиции). Мы много раз говорили им, что намерены решить вопрос Паджшера мирным путем. Но ответа от них не дождались. Но если они не согласятся, то и это не проблема. Мы уже вошли в Панджшер с разных сторон – Бадахшан, Тахар, Баглан, Нуристан. Мы можем очень легко взять ущелье.

- В России есть опасения, что полностью взяв по контроль Афганистан вы можете отправиться дальше – Таджикистан, Узбекистан… А это неминуемо отразится и на России – беженцы, возможно, террористы…

- У нас есть обязательства перед международным сообществом, по которым мы не позволим использовать территорию Афганистана для того, чтобы угрожать другим странам. То, что здесь происходит – это сугубо внутреннее дело. Мы не хотим выходить за пределы нашей страны. С нашими соседями мы имеем хорошие отношения и заверяем их, что сделаем все возможное, чтобы ничего плохого не перекинулось на территории других государств. Я бы, кстати, особо отметил положительные действия России по урегулированию афганского конфликта. Я был на нескольких встречах в Москве по продвижению мирных инициатив. Ваша роль была чрезвычайно полезно, когда разные стороны афганцев встречаются и разговаривают. Мы надеемся на продолжение этих усилий. Так же в других сферах, на международном уровне, в вопросе признания нового афганского правительства. Важный аспект - экономика и торговля, мы надеемся, что российский бизнес будет участвовать в восстановлении нашей страны. Мы разрушены после войны. Есть и дипломатический аспект. Мы хотим иметь хорошие, добрые отношения с Россией, на основе взаимоуважения.

Фото: Александр КОЦ

- А что по поводу наркотрафика? Он проходит, в том числе и через Россию и не может не волновать Москву.

- Эта проблема беспокоит не только другие страны, а в первую очередь нас самих. Насколько нам известно, сейчас в Афганистане около 3 миллионов наркоманов и это огромная проблема. Мы будем серьезно бороться с этой заразой. В 2001 году мы свели на нет культивацию опийного мака, но мы обращаемся за помощью и к другим странам в этом вопросе. Например, в вопросах замены выращивания опия на другие культуры. Если это произойдет, то бороться с наркотиками будет легче. Что касается борьбы контрабандой и торговлей наркотиками, то мы уже предпринимаем действенные меры. И примем еще после того, как заработает новое правительство.

- Чтобы оно было признано, в нем должно быть широкое представительство разных сил, а не только Талибана*.

- Мы стараемся, чтобы его создавали сами афганцы, чтобы это было то правительство, которое будет приемлемо для афганцев. Да, некоторые из тех, кто был при власти прежде, зарекомендовал себя не с лучшей стороны. И мы не хотим, чтобы они снова вошли во власть, но мы ведем активные переговоры по этому вопросу. Хотелось бы, чтобы мир не вмешивался во внутренние дела Афганистана.

Забиулла Муджахид Фото: Александр КОЦ

- И все-таки, 20 лет назад, к слову, у вас был совершенно другой имидж. Более, скажем, жесткий…

- За это время мы многому научились. Ну и нужно иметь в виду, что все эти 20 лет против нас велась активная пропаганда. Мы никому не угрожали. Даже в отношении тех, кто воевал против нас мы объявили всеобщую амнистию. Сейчас мы хотим доказать, что мы не такие страшные, какими нас представляли все эти годы.

Фото: Александр КОЦ

*Запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспорта революции не планируется: Талибы* заявили, что хотят дружить с соседями

Спецкор kp.ru Александр Коц посетил пресс-конференцию министра информации Исламского эмирата Афганистан (подробности)

Украинцам запретили садиться в российские эвакуационные самолеты

Специальный корреспондент kp.ru Александр Коц своими глазами увидел, как проходила эвакуация из Афганистана 500 граждан стран ОДКБ и Украины (подробности)