Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2021 4:49

Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, военнослужащим – по 15 тысяч

Президент России пообещал, что эти деньги от государства люди получат до конца 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

На встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, президент Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам по десять тысяч рублей и военнослужащим – по 15 тысяч рублей в среднем. Глава государства отметил, что пенсии «подъедаются инфляцией», и это необходимо компенсировать.

Он также напомнил, что в стране предполагалась индексация зарплат военнослужащих «под прогнозируемую инфляцию 4%», однако фактическая инфляция оказалась 6,5%.

«Запланированной раньше индексации сейчас недостаточно. Предлагаю сделать единовременную выплату военным по результатам года — в среднем, 15 тысяч рублей. Всем военнослужащим», - подчеркнул президент.

Владимир Путин пообещал, что эти деньги от государства люди получат до конца 2021 года. Как писал сайт kp.ru, дополнительная выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров.