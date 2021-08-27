Замуж выходят не самые красивые, а самые активные Фото: Shutterstock

Что сто лет назад, что сегодня дам волнует один очень важный вопрос: где познакомиться с мужчиной? В библиотеки теперь никто не ходит, а в спортзалах одни самовлюбленные качки. Наш автор Антонина Крюк уверяет: рано отчаиваться, такие места еще есть. Подробнее...

Виктория:

Нам, конечно, мозг сильно затуманили голливудские сказки. Все почему-то уверены, что муж сам с неба упадет, как загадано судьбой. А ничего хорошего само не бывает. Я, когда решила выйти замуж, рыла по всем фронтам: сайты знакомств, вписывалась в новые компании, сама знакомилась с парнями в ресторанах. Но получилось все равно смешно, потому что вышла замуж за одноклассника. Он увидел меня на сайте знакомств, решил, что, значит, я свободна, и написал.

Костя:

Я вот без смеха не могу смотреть на девушек, которые приходят в спортзал в поиске нового знакомства. Это так считывается и так нелепо в этой ситуации. Как будто они в какой-то дешевой мелодраме: то гантель донести не могут, то изгибаются перед зеркалом для селфи. Лучше уж вообще никак, чем так позориться!

Александра:

Не представляю, чтоб я сама ходила и искала себе знакомства. Всегда была уверена, что это какой-то естественный процесс. Пообщались, вам хорошо вдвоем, можно и продолжить. Авось во что-то большее и перерастет. Хорошее рождается только из легкости.

Татьяна:

А я замуж вышла за парня, с которым мы оказались в одной постели в командировке. Выпили, прекрасно провели время, а когда я уехала в Москву, начала думать: а парень-то орел, и я скучаю. Подруги говорили, что после one night stand никаких серьезных отношений не построишь, типа фастфуд противоречит ЗОЖ, но я позвонила сама, мы начали общаться, потом встречаться и поженились. А подруги так и сидят в девках со своими убеждениями.

Кирилл:

Я познакомился с женой после дикого скандала. Я снимал квартиру над ней, и она пришла ругаться со мной и друзьями: мы закатили вечеринку. Ор вышел страшный, а на следующее утро я проспался и пошел извиняться. В общем, «доизвинялись» мы до загса. И я верю, что судьба и под лавкой найдет. Меня как будто что-то вело к тому, чтобы я снял квартиру именно в этом доме, обламывая все другие варианты.

Полина:

Замуж выходят не самые красивые, а самые активные. И тут вообще не важно, в каком месте ты эту активность развиваешь: в ресторане или в библиотеке.

Научный мир не дремлет, недавно ученые выяснили, что женщинам надоедает терпеть своих партнеров уже через пять лет совместной жизни, но они до последнего пытаются сохранить отношения. Например, выводя мужей на разговор. Да вот только последние чаще всего играют в молчанку, чем окончательно добивают пошатнувшийся брак. Читатели согласны с исследователями и в доказательство приводят свои истории Подробнее...

Филипп:

Мне моя супруга надоела уже через два года брака. Будучи холостым, я даже не представлял, каким удушающим может быть постоянное нахождение вместе. Я люблю полежать в тишине, посмотреть Ютуб, погулять в одиночестве в парке, а ей все время надо было разговаривать. Это как сломанное радио, которое невозможно выключить. Я так от этого морально устал, а потом еще прочитал статью, что не все люди созданы для семейной жизни. Вот я, видимо, из таких.

Кристина:

Вот у меня была точно такая же ситуация с «запросом и уклонением». Полгода я пыталась выяснить у мужа, что не так, почему он так резко охладел ко мне, а он мычал и тупил. Разумеется, это обижало, ссор становилось все больше, теперь уже просто по поводу бытовых вещей. В итоге мы разъехались! Грустно и жалко, мне кажется, наш брак можно было спасти.

История о том, как механик Гаврилов (хотя на самом деле он вовсе не механик) вдруг задумался о разводе, навела наших читателей на мысль, что мужчины слишком много думают, вместо того чтобы просто наслаждаться счастьем семейной жизни. Другие в откликах возразили. Подробнее...

Катя:

Сначала мужики ноют, что не могут встретить свою любовь, а потом, когда встречают, появляется новая проблема: а вдруг это не настоящее счастье? Вдруг коллега из соседнего отдела осветит мою жизнь новым смыслом? Видите ли, рутина им надоедает, как будто остальные от нее в восторге. Достали, честное слово!

Марина:

А мне кажется, что это хорошо, что мужики задумываются: типа а счастливо ли мы живем с женой? Если он по поводу этого вопроса парится, значит, будет думать, как сделать семейную жизнь лучше или исправить, если что-то пошло не так.

Светлана:

Вот мужики все-таки такие мужики! То им любовь-любовь, то вот уже их бесит, что жена перестала носить кружевное белье. А ничего, что она тоже устает, у нее может не быть настроения, она не хочет наряжаться? Почему мы всегда шагаем в своих интересах от того, что хочет мужчина?

Паша - Светлане:

Что-то вы завелись с пол-оборота и, кажется, зря! Ну не хочет супруга, значит, не хочет. Хотя, по моему мнению, любые кружева на женщине - это приятная вещь для обеих сторон.