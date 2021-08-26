Первые фото игровой репетиции фильма «Вызов»: Юлия Пересильд с трудом натягивает скафандр, Шипенко сидит в айфоне

Фото Саши Гусова

Уже осенью корабль «Союз МС-19» с творческой группой фильма «Вызов» (актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также командиром корабля и бортинженер, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров) отправится бороздить просторы вселенной навстречу МКС. Именно там пройдут съемки фильма «Вызов». Первый канал подробно покажет, как проходит подготовка к проекту — c 5 сентября в эфир начнет выходить документальные сериал «Вызов. Первые в космосе». А пока «КП» публикует свежие кадры одной из игровых актерских репетиций, которые каждый день проходят в Звездном городке.

Примерять скафандр — дело непростое. Но Юлия Пересильд отлично и самоотверженно справляется с задачей.

Фото Саши Гусова

А вот режиссер Клим Шипенко в специальном костюме чувствует себя, как дома. Скафандр даже не отвлекает его от айфона.

Фото Саши Гусова

Дублеры — актриса Алена Мордовина и космонавт Олег Артемьев — пребывают в отличном настроении и приноровились к работе в скованных условиях.

Фото Саши Гусова

Еще один дублер основных кандидатов, оператор Алексей Дудин, даже успевает спрятать что-то в кармашек.

Фото Саши Гусова

Вместе актриса и режиссер разбирают каждую мизансцену, потому что времени на репетиции и пересъемку в космосе не будет.

Фото Саши Гусова

Костюмам тоже надо отдохнуть после напряженных репетиций.

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