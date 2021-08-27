Псаки попыталась защитить Байдена от импичмента и отставки

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки. Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки в ходе отложенного на более поздний час ежедневного брифинга отреагировала на многочисленные требования американских политиков отправить Байдена в отставку.

Предложения досрочно завершить президентскую каденцию 46-го президента США стали активно звучать после провального ухода американских войск из Афганистана и серии вчерашних терактов в Кабуле, в результате которых погибли мирные афганцы и американские военные.

Псаки назвала эти требования политиканством. Она призвала сограждан объединиться перед угрозой международного терроризма, сообщается на сайте Белого дома.

- Каждый американец встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит нашу решимость преследовать террористов, драться с ними и ликвидировать их вне зависимости от того, где они находятся. – сказала Псаки.

Встреча Псаки с журналистами была перенесена из-за того, что после сообщений из Кабула о серии терактов президент Байден решил выступить со специальным, вторым по счету обращением по поводу ситуации, складывающейся в Афганистане.

На фоне кризиса, разразившегося в этой стране, с призывами отправить Байдена в отставку выступили сенатор Никки Хейли, занимавшая ранее должность постпреда США при ООН, и конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон.

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Корреспондент kp.ru Александр Коц передает из столицы Афганистана (подробно)