Как покончивший с собой шаман Дардо Кусто снимал порчу с Заворотнюк: «Настя прошла обряд!»

Заворотнюк участвует в ритуале на съемках передачи «Человек-невидимка». Фото: личный архив Дардо Кусто

44-летнего Дардо Кусто телезрители помнят, как эксперта сразу нескольких магических шоу. Раньше шаман и психолог часто появлялся в проекте «Человек-невидимка» на «ТВ-3». Дардо Кусто покончил с собой в столичном хостеле. Многие звезды знакомы с улыбчивым, интеллигентным экспертом из «Человека-невидимки» – десятки артистов приходили на запись программы, некоторые продолжали общаться с Дардо и после эфира.

Психолог по образованию Дардо Кусто легко находил общий язык с самыми неприступными артистами и «шаманил»: «читал» прошлое, «предсказывал» будущее, проводил обряды, давал советы. Одни звезды относились к предсказаниям с юмором – чего не сделаешь ради участия в шоу. Другие верили в потусторонние силы и магические способности шамана.

Я узнала, что Дардо Кусто общался с Анастасией Заворотнюк и позвонила ему, когда три года назад появились первые сообщения о серьезной болезни артистки. Дардо сначала отказывался говорит о знакомстве с Анастасией Заворотнюк. Однако для kp.ru Дардо решил сделать исключение и рассказал о своей работе с Заворотнюк.

Эксперт не сразу согласился на разговор: «Понимаете, а вдруг Настя захочет сейчас со мной поговорить?» Дардо не решался на интервью из-за слабой, но все-таки надежды, что его помощь может пригодится хотя бы для моральной поддержки. Но спустя неделю позвонил сам: «Может Настя прочтет и вспомнит обо мне?»

Дардо Кусто впервые разговорился с Анастасией Заворотнюк шесть лет назад. «Прекрасная няня» пришла на телешоу «Человек-невидимка». С этого момента Анастасия и Дардо стали общаться – все беседы были до рождения третьего ребенка и болезни Заворотнюк. Во время записи передачи Заворотнюк на удивление легко согласилась с заключениями шамана и психолога. Кусто тогда был уверен: на звезду навели порчу. Шаман назвал Заворотнюк причину, и она моментально согласилась с тем, что весть негатив идет от завистников, от женщин, чьи мужчины уходили к звезде. На записи телепроекта Анастасия прошла обряд, специальный ритуал для снятия порчи, сглаза. Заворотнюк рассказала Кусто, что чувствовала в тот момент: мол давно так не волновалась. Жаловалась на череду неудач, которые одолевали ее в жизни. Кусто решил: одного, «эфирного» сеанса было недостаточно. Поэтому Заворотнюк и Кусто встречались еще раз, чтобы продолжить «терапию».

Дардо Кусто предсказывал Марине Федункив самую большую победу в жизни и много счастья. 27 августа артистка впервые выходит замуж. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот часть нашей беседы на эту тему с Дардо Кусто.

- Почему вы делали Анастасии какой-то обряд от порчи?

- Определение порча употребляют непрофессионалы. Ситуация у Насти была в следующем: она столкнулась и с завистью, и с предательствами. Но проблема не в этом, а в другом - всю эту боль она долгое время держала в себе. Но если какое-то время не решать подобную ситуацию с психологом или другим специалистом, то душевная боль уходит из сознания в подсознание, потом в бессознательное. Так вот если это не терапировать, то механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьезных болезнях. У Заворотнюк были недоброжелатели, конфликты с ними. Актриса не отвергала это. Много лет носила невысказанную обиду. Было очень много женщин, которые просто ее не любили. Настя не решала этот вопрос.

- Почему?

- Это такой тип характера, когда люди держат все в себе. Это плохо. Если не вытесненная, не проговоренная обида и боль долго копится, то приводит в том числе к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов.

- О каких проблемах Заворотнюк вам рассказала?

- Знаю много, но не могу рассказать. Я специалист по работе с острым стрессом – десять лет работал с участниками локальных войн и военных конфликтов (Афган и Чечня).

- По такому же принципу работали со звездным стрессом?

- Не только. Иногда и известные люди хотят именно обряд. Все проходит легче - через бытовую психологию. Анастасия согласилась, что ей могли сделать порчу. Мы снимали. Но с теми проблемами, которые были «проглочены» уже ничего нельзя было сделать.

- Как вы общались?

- Помню мы встретились перед новогодними праздниками: Настя готовилась к озвучке ледовой сказки. Мы сидели дома, разговаривали. Я видел по глазам невысказанную боль, чувствовалось напряжение в области шеи, рук. Я прошу: «Ну расскажи!» В ответ слышу: «Не хочу». Понял, что боль и недосказанность продолжают в ней жить. Понимаете, есть публичные личности, которые становятся заложниками экранного образа, они считают, что имидж необходимо поддерживать ради зрителей, ради профессии. Образ Насти - «нянечка» веселая, смешливая, добрая, беззаботная, поэтому и в глазах окружающих она хотела быть такой же.

Эвелина Бледанс говорит, что Дардо был ее любимцем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дардо рассказал, что, заболев, Настя не обращалась к нему, однако он много думал об артистке, надеялся на ее исцеление. Шаман говорил, что она еще проводит младшую дочь в школу. Дардо Кусто любил жизнерадостных людей и сам был таким, поэтому быстро нашел общий язык с Мариной Федункив – обещал ей хорошего жениха. И вот 27 августа артистка выходит замуж. Дардо Кусто любил хорошие предсказания. А коллеги и артисты любили его. Алика Смехова запомнила его, как очень доброго человека. Как и ведущая проекта «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс: «Уже второй эксперт шоу ушел из жизни. Два года назад криминалист Виктор Викторович Колкутин, а теперь в одном из московских хостелов покончил с собой наш шаман Дардо Кусто. Как так? Почему? Дардо, ты же всегда был моим любимцем!»

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