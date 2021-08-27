Глава Минобрнауки пообещал разобраться со стобалльниками и олимпиадниками

Нынешняя вступительная кампания проходила по новым правилам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешняя вступительная кампания проходила по новым правилам. Главное из новшеств – отмена второй волны – вызвало нарекания, ведь абитуриентам за 72 часа нужно было сориентироваться, в какой вуз ты реально попадаешь на бюджет и успеть подать туда заявление о согласии. По сути, лотерея. В итоге за бортом бюджета оказались даже стобалльники.

#ПочинитеПриём - под таким хештегом в интернете много историй провала. «Я с 271 баллом за ЕГЭ и красным аттестатом отправляюсь в армию, потому что платное не потянем». Или такая: два человека с одинаковыми баллами ЕГЭ, один поступил на мехмат МГУ, а второй пролетел. «В последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10-20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал», - говорится в петиции о недостатках кампании, которую на сайте change.org подписали уже 23 тысячи человек.

Поступили также те, кто схитрил: подал заявления о согласии сразу в несколько вузов. Правилами это запрещено, но наказания нет. Нечестных ребят потом вычислили и лишние заявления аннулировали, но пролетевшим от этого не легче. Даже престижные вузы с подобным столкнулись и объявили донабор на освободившиеся места. Но уже платно.

В Минобрнауки о претензиях знают, заверил в интервью РБК министр Валерий Фальков. Вот ключевые моменты беседы:

V В целом кампания признана успешной и вузами, и абитуриентами. Но окончательные итоги подведем в середине сентября, учтем все мнения и решим, как быть в следующем году: идти в одну волну или в две. Но если вспомнить зачисление в две волны, тогда тоже были недовольные.

V Конкуренция была более серьезная, чем в прошлогоднюю кампанию.

V Не поступили 100-балльники – не уникальная ситуация. Такое происходит уже на протяжении 3-4 лет. По нашим оценкам, это коснулось 5-7 топовых столичных вузов, где количество стобалльников и олимпиадников больше, чем бюджетных мест. Это МГУ, ВШЭ, МФТИ, МГИМО и другие. Что с этим делать? Есть три направления: 1. Увеличить количество топовых, классных вузов по всей стране, и тогда не будет гиперконкуренции в Москве и Питере. 2. Пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам. 3. Проанализировать, почему по некоторым предметам ЕГЭ растет число стобалльников.

КСТАТИ

Вакцинация студентов – добровольная или нет?

«Не допустить к занятиям непривитых студентов никто не может, а вузам мы рекомендовал вести широкую просветительскую работу по поводу вакцинации», - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники четыре дня тянули деньги с бухгалтера крупной нефтяной фирмы и украли почти 12 млн рублей

Несколько дней женщина не понимала, что ее обманывают, и набирала все новые кредиты в банках (подробности)