Президент Эстонии обидела Украину не на жизнь, а насмерть

А ведь так хорошо начиналось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданный, коварный, а оттого еще более болезненный удар был на днях нанесен в самое сердце устремленных в Европу Украины, Грузии и Молдавии. И кем? Казалось бы, верным союзником по антироссийскому фронту президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. А ведь так хорошо начиналось: приехавшая на форум «Крымская платформа» мадам вроде бы ударилась в слезливые воспоминания о посещении пункта пропуска «Чонгар» на границе Украины с Россией в Крыму. И даже «вспомнила» про трехлетнего мальчика, бегущего по минному полю. Никто, правда, не задал вопрос, зачем украинские пограничники устроили минное поле, поскольку Керсти была с украинской стороны границы, и кроме самих украинских военных, никто там минное поле соорудить не мог. Но всем было не до каких-то вопросов и размышлений, утирались сопли, размазывались по щекам слезы. Но потом выступления Керсти двинулись совсем по иному маршруту. Она дала интервью украинской «Европейской правде», и после этого у Зеленского явно очень пожалели, что позвали мадам в гости.

- Вступление в ЕС имеет кучу условий. И откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС! ... Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа, - оценила перспективы вступления Грузии, Молдавии и Украины в ЕС госпожа Керсти Кальюлайд. Тем самым очень обидев не только хозяев форума в Киеве, но и Грузию с Молдавией.

Они, конечно, постарались сделать вид, что президент Эстонии ошибается в своей оценке. Некоторые так прямо и посоветовали госпоже Кальюлайд посмотреться в зеркало тридцатилетней давности. Мол, Эстония сама никаким критериям не отвечала, когда ее принимали в ЕС, и то решение принималось исключительно по политическим мотивам. А вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина высказалась в лучших традициях дворовых дискуссий в том смысле, что госпожа Кальюлайд сама, мол, дура. То есть что эти слова Керсти говорят не о проблемах Грузии, Украины и Молдавии, а о слабости самого Евросоюза.

Но если бы президент Эстонии ограничилась только этими словами, возможно, ее еще можно было простить. В том же интервью она пошла еще дальше и посоветовала своим согражданам воздержаться от инвестиций в Украину.

- Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину, - заявила она. Нет, ну хотела бы сказать это действительно эстонцам, могла бы такое проговорить на эстонском телевидении, в том же Таллине. Так ведь она это в Киеве высказала. Чтобы украинцы поняли, как к их стране реально относятся в ЕС, и стоит ли ждать иностранных инвестиций, о чем неустанно заклинает Владимир Зеленский. Ведь тут дело даже не в том, что среди эстонцев как бы не очень наблюдаются инвесторы, это вопрос принципа.

На первый взгляд поразительно, но о том же самом и даже примерно теми же словами в эфире телеканала «первый независимый» заявил бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин.

- С Украиной можно торговать, но нельзя инвестировать, потому что вашу собственность в любой момент могут отнять барыги, которые прикрываются связями во власти. Это что, не так? Вспомните, как горели виноградники одного из французских инвесторов под Одессой, который связан с торговой маркой «Shabo» и так далее. Сколько таких историй, когда западные предприниматели, вопреки всему, поверили в Украину, инвестировали деньги, а потом пришли местные барыги под прикрытием власти и всё отобрали, - объяснил он с экрана телевизоров миллионам украинцев и пояснил, что не намерен делать из этого украинскую государственную тайну. - Я как депутат Украины и член ПАСЕ, если меня спросит любой мой коллега из Европы, я тоже скажу, что при нынешней власти, ситуации с судами, в Украину нельзя инвестировать.

Что делает? Что делает! Даже крохотного местечка для сомнений не оставляет. Никаких тебе «возможно, вероятно» и т.д. Четко, как расстрельный залп после чтения приговора. Как мог бы сказать артист Нагиев, доведись ему комментировать эту ситуацию: «Это не зрада, а зрадище!»