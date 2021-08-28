У певицы Макsим все еще поражено легкое: "Еле перемещается, еле дышит"

МакSим на террасе квартиры. Певица уже общается с друзьями, но не поет — одно легкое еще не восстановилось Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим (Марина Абросимова) уже может нормально общаться с близкими, друзьями, коллегами. Но петь ей пока нельзя. Две недели назад МакSим выписали из больницы: певица провела в стационаре почти два месяца, из них большую часть времени - в искусственной коме на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах. Звезду госпитализировали 15 июня, 9 августа перевели из реанимации в обычную палату, а 13 августа она отправилась домой – теперь восстанавливается после тяжелого течения коронавирусной пневмонии.

Менеджерам МакSим поступает множество предложений на рекламу с участием певицы – бренды предлагают хорошие контракты за рекламу своих товаров и услуг. Достаточно приглашений на интервью для телешоу – за это тоже платят, громкие истории с эксклюзивным интервью стоят по два миллиона рублей. Однако певица пока всем отказываем – еще нет сил на подобные мероприятия.

Но появилось множество мошенников, которые организуют лже-выступления МакSим, поэтому директор певицы и дала по телефону комментарий для записи программы «Прямой эфир». Маргарита Соколова подтвердила, что певица нормально общается, разговаривает, но дышать ей пока трудно: «Легкое одно поражено». Дело в том, что одно легкое певицы еще не полностью восстановилось – поэтому Марина продолжает лечение медицинскими препаратами и делает дыхательную гимнастику. В очередной раз менеджер опровергла участие звезды в любых мероприятиях: «Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди, совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо…» У артистки полный набор последствий, которые есть у любого человека после тяжелого течения ковида: «У нее есть слабость, есть недостаток сил, энергии, головокружение. Все состояния послековидные. Все они непростые. Не может прям взять – раз, тяжело болела, а сейчас прям стала суперздоровой. Так не бывает. Нужно время, чтобы она могла как-то сосредоточится».

На этой неделе соседи впервые видели МакSим на прогулке во дворе дома — в соцсетях предположили, что сопровождал артистку медработник. Часто певица дышит воздухом на просторной террасе своей квартиры, общается с друзьями и коллегами. В соцсетях певица показывает часть цветов и других презентов, которыми ее завалили за последние две недели.

Как раз в это время активизировались мошенники – в сети появилась реклама онлайн казино, в которую с помощью фотошопа вмонтировали переписку с МакSим, которая якобы «заработала» на ставках. Раньше мошенники дурили народ, используя в рекламе изображения Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Максима Галкина и других больших звезд. Теперь и МакSим в числе суперзвезд. Главное, чтобы поклонники не переводили деньги мошенникам – вся информация только на официальных страницах артистки.

Сейчас активность поклонников направлена на поддержку песен, которые продолжают крутить радиостанции. Песня «Спасибо» и на этой неделе, благодаря голосованию фанатов, осталась в топе «Золотого граммофона». А значит есть надежда, что МакSим полностью восстановится и выступит через три месяца на «Золотом граммофоне».