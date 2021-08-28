Генетик: Доклад американской разведки о происхождении коронавируса базируется на спекуляциях

COVID-19 не является биологическим оружием. Фото: REUTERS

Истек 90-дневный срок, который президент США Джо Байден выделял американским разведчикам на подготовку доклада о происхождении коронавируса.

Основные тезисы доклада опубликованы. Белый дом и сам президент уже прокомментировали их.

Используя расплывчатые формулировки, разведка США склонна считать, что COVID-19 не является биологическим оружием.

В эфире радио «Комсомольская правда» выводы американцев прокомментировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков:

- Постоянный мониторинг активности биологической угрозы всеми странами постоянно производится в отношении друг друга, это, в общем-то, рутинная процедура, что разведорганы одной страны очень внимательно наблюдают за деятельностью других подразделений.

Если комментировать доклад американцев, фактически мы ничего нового не получили. Несмотря на то, что президент США относительно недавно заявлял, что у Вашингтона есть неопровержимые доказательства того, что Китай имеет прямое отношение к распространению коронавирусной инфекции, к сожалению, ничего они так и не рассекретили, никаких прямых данных и улик мы не увидели, опять какие-то голословные утверждения.

Единственное, они отметают версию того, что это не утечка биологического оружия, но этому в докладе нет ни одного какого-то конкретного факта.

Очень громкое утверждение, что сейчас раскрыто хоть что-то. Я посмотрел этот доклад – там нет ни одного факта, одни какие-то спекуляции.

То, что президент США Байден делает, это скорее смещение акцентов в сторону повышение своего рейтинга. У него достаточно шаткое положение, рейтинги падают, и он достаточно жаркие такие спекулятивные приемы начинает применять, заявляя о причастности Китая к пандемии. Да, ни у кого не вызывает вопросов, что Китай, так или иначе, поучаствовал, вопрос – как и в каком объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов: Ковид помолодел и нашел новых жертв

Как изменился коронавирус, какие вакцины лучше и чего нам ждать этой осенью, ученый рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)