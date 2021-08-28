Оскандалившаяся Лера Кудрявцева: "Ужас! Ну и что, он мужик после этого?"

Телеведущая Лера Кудрявцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева угодила в нешуточный скандал. Ее слова об известном режиссеры Сарике Андреасяне вызвали агрессивную реакцию со стороны кинодеятеля. Телеведущая находится в ужасе после того, как Сарик ее публично оскорбил.

Лера Кудрявцева прокомментировала жуткую ситуацию с Сариком Андреасяном. Она отметила, что предвидела такую реакцию режиссера. "Это просто сценарная шутка, и я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли? Но сценаристы сказали: «Нет». А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного", - оправдывается блондинка.

После чего добавила, что шокирована тем, как высказался в ее адрес режиссер. "Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?", - цитирует униженную женщину "СтарХит".

Напомним, Лера Кудрявцева со сцены "Новой волны", представляя очередной номер, произнесла следующее: "...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало".

Такие слова очень задели режиссера. Он разразился гневной отповедью в адрес Кудрявцевой.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас", - сказал, как отрезал, автор фильмов "Служебный роман. Наше время", "Беременный" "Защитники" и "Тот еще Карлосон".