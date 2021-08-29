На очной ставке с вдовой Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий сделал важное признание: "Противоречий много"

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Завтра будет рассмотрена апелляционная жалоба Натальи Дрожжиной на решение Замосковорецкого суда о признании трёх договоров-ренты, заключенных между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительными.

Напомним, предметом этих сделок, заключенных в сентябре 2019 года явились: двухкомнатная квартиры в 1-м Самотечном переулке; нежилое помещение в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в долевой собственности на четырехкомнатную квартиру на Серафимовича, 2. После того как Дрожжину и её мужа Михаила Цивина обвинили в мошенничестве с имуществом Баталовых, Наталья Георгиевна подала иск о расторжении договоров ренты. 28 апреля Замоскворецкий суд в иске ей отказал и признал договоры ренты, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительными. Фактически это подтвердило, что имущество Марии Баталовой перешло к Дрожжиной обманным путем. После этого Дрожжина подала апелляцию на решение суда.

Расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых подошло к концу. Вдова актера Гитана Аркадьевна Леонтенко и дочь Мария Баталова уже ознакомились с материалами дела. Сейчас их изучают обвиняемые: Цивин и Дрожжина. После этого материалы будут переданы в суд. По срокам, скорее всего, это октябрь, считает адвокат Баталовых Сергей Лукин. Какие еще новости в расследовании уголовного дела? Состоялась очная ставка между нотариусом Дмитрием Бублием и Гитаной Аркадьевной.

- Они встретились у следователя. По сути это была их первая встреча, - рассказал нам Сергей Лукин. - Дмитрий Бублий подтвердил, что он не присутствовал при подписании договора ренты. Это важное признание. Сказал, что только удостоверял договоры ренты. Как составлялись эти договоры, он знать не знает. Цивин и Дрожжина, по его словам, ему передали уже подписанные документы, которые Бублий внес в свою нотариальную книжку, поставил печать и расписался там.

- На очной ставке стороны задавали друг другу вопросы?

- Бублий никаких вопросов нам не задавал. Я его спросил, почему после того, как он внес в нотариальную книгу договоры, он не позвонил Гитане Аркадьевне, не пригласил ее в свою контору, чтобы она расписалась в книжке? Он должен был это сделать. Он ответил, что ему помешала пандемия. Хотя договоры подписывались еще осенью 2019 году, когда ковида не было и в помине…

- Вы уже ознакомились с материалами уголовного дела. Обнаружили там факты, которые даже для вас были неожиданными?

- Были моменты, на которые мы обратили внимание. Например, в Замоскворецком суде, где рассматривалось гражданское дело по договорам ренты, представитель Натальи Дрожжиной (она в суд не приходила) утверждала, что Дрожжина тратила личные деньги на ремонт в квартире Баталовых. Дескать, это было обеспечение обязательств по договору ренты. А в показаниях, которые Дрожжина давала следователю, она говорила другое, что на ремонт пошли деньги, снятые со счетов Баталовых. И таких противоречий много. Будем в них разбираться.

- Замоскворецкий суд прекратил право собственности Натальи Дрожжиной на вышеуказанную недвижимость и восстановил право собственности Марии Баталовой. Если завтра, 30 август, Мосгорсуд это решение подтвердит, когда имущество вернется к Марии фактически, когда она сможет его переоформить на себя?

- Сперва надо будет снять арест с этого имущества. Он был наложен Хамовническим судом при принятии обеспечительных мер по уголовному делу. И только потом будем переоформлять имущество. Полтора-два месяца на это уйдет.

22 сентября у нас будет еще один суд - апелляция на отказ в приостановке обязанностей нотариуса Бублия. Первоначально иск подавал следователь. Но суд ему отказал. Теперь мы хотим, чтобы Бублия отстранили от исполнения обязанностей нотариуса до приговора суда по уголовному делу.

Кроме того, есть еще один иск от Гитаны Аркадьевны в Дорогомиловский суд. Дело в том, что существует разрешение на использование имени Алексея Баталова в названии некоего благотворительного фонда. Дмитрий Бублий и в этой истории наследил. Это разрешение заверял он, под ним стоит подпись Гитаны Аркадьевны, и в нотариальной книжке как будто бы она расписалась. Но мы сделали почерковедческую экспертизу, из которой следует, что подпись и в заявлении, и в нотариальной книжке на самом деле не её. Сейчас Дорогомиловский суд разбирается в этом деле.