Виктория Токарева: «Цивин и Дрожжина не такие отпетые мошенники, какими их выставили»

Писательница подсела на разные ток-шоу, а там проплывают одна за другой истории с наследством Фото: Борис КУДРЯВОВ

В значительной степени новая книжка Виктории Токаревой – это публицистические зарисовки на разные темы, которые сегодня волнуют каждого. Писала она сидя на даче в Подмосковье во время карантина! У Токаревой двадцать соток личного пространства в писательском посёлке - есть, где провести время на самоизоляции. Истории из жизни как и всегда описаны с тонким юмором и самоиронией. Вот например: «Мне кажется, что я всё еще молодая, красивая и прогрессивная. Но я ошибаюсь. Я родилась в первой половине прошлого века. С тех пор мир изменился. Пришел интернет и все перевернул. Изменилась мораль. То, что раньше считалось позором, сейчас называется «гражданский брак». Это нормально. Выросли, как грибы, гомосексуалисты. Раньше, даже при моей жизни, их сажали в тюрьму (Параджанов, например), а теперь это вошло в моду…

Однажды позвонил незнакомый человек. Представился, намекнул на сватовство. Он вдовец, генерал и мой поклонник с давних времен. Единственное неудобство: у генерала рак поджелудочной железы, но он к нему привык. Зато у него генеральская пенсия. Я сказала: «Надо подумать», и вежливо попрощалась. Зачем хамить генералу?»

"Я никогда не жила так ясно и спокойно, как во время карантина", - пишет Токарева. Главное развлечение - телевизор: «В нём можно найти духовный корм и травоядным и хищникам».

Токарева любит передачи Владимира Познера, старается их не пропускать: "Познер вытаскивает для интервью интересных людей и через них открывает горячие проблемы сегодняшней жизни. Владимир Познер - для думающих людей".

Но смотрит она не только его передачи. Писательница подсела на разные ток-шоу. А там проплывают одна за другой истории с наследством. Герои: Людмила Зыкина, Элина Быстрицкая, Армен Джигарханян, Алексей Баталов, Людмила Гурченко... Почему вокруг их наследства такая возня? Потому что деньги.

Виктория Токарева анализирует эти историю. Со многими героями она была знакома.

Осенью на Первом канале стартовал очередной сериал: сладкая парочка Цивин и Дрожжина пасут одиноких актеров. Он – юрист. Она – актриса, играла микроскопические эпизоды. Лиса Алиса и кот Базилио. Героини сериала: вдова и дочь Алексея Баталова - Гитана Аркадьевна и Мария.

"Гитану я помню, - пишет Токарева. - Мы познакомились с ней тридцать лет назад на юбилее Петра Ефимовича Тодоровского. Ему исполнилось шестьдесят лет. У нас родился общий внук, которого мы обожали бездонно… За столом я оказалась рядом с Гитаной. Гитана – цыганка, сама красота - тончайшая, благородная, изысканная. Представляю себе, что творилось с Алешей Баталовым, когда он увидел ее впервые на арене цирка, скачущую на лошади. Ее дочь - Маша – инвалид детства, но на некоторых удачных фотографиях заметно ее сходство с красавицей Гитаной.

Гитана сидела возле меня грустная, тихая. Больной ребенок не позволял ей радоваться жизни на полную катушку. Алексею жилось легче. У него – профессия. Востребованность. Слава. Всеобщая любовь. А Гитана – один на один со своим несчастьем…"

Напомним, что год назад вдова и дочь Алексея Баталова случайно узнали, что их имущество - две квартиры в Москве и служебное помещение оказались в руках "друзей семьи" - Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Мария Баталова как будто заключила договор ренты с Дрожжиной. Кроме того, с банковских счетов Марии и Гитаны Аркадьевны "уплыли" миллионы рублей, которые по доверенности снимали Цивин и Дрожжина. Началось уголовное расследование по статье "мошенничество".

Вот как художественно описывает эту историю Виктория Токарева:

"Гитана выволокла на свет Цивина и Дрожжину. Они и не ожидали такой прыти от восьмидесятипятилетней. Но они ошиблись. Сколько веревочки не виться, всё равно совьется в кнут. Или завяжется в петлю.

Цивин и Дрожжина – классические старушатники. Маша и Гитана – лакомый кусок. Цивин и Дрожжина – обеспеченные люди. И не молодые. Зачем им новая добыча?

Звери охотятся для того, чтобы поесть, утолить голод. Впрок они не охотятся. А Дрожжина с мужем охотятся именно впрок.

Сладкой парочке грозит немалый срок по статье «мошенничество». В чём их ошибка? В жажде наживы. Они захотели больше, чем смогли проглотить. И подавались. И ещё одно: не надо было связываться с цыганкой. Цыгане – это природа. Их не обманешь. Разве можно обмануть утренний туман, дорогу, реку?

Мне захотелось, чтобы Цивин и Дрожжина отделались условным сроком и весомым штрафом. Пусть отдадут назад все, что огребли неправедным путем. Пусть уверуют в Бога и отмолят свои грехи или хотя бы прекратят свою привычную деятельность".

"Телесериалы" про наследство знаменитостей показывают долго. Цивин и Дрожжина снова появились в одном из ток-шоу. В студии, как всегда, стоял хай, все перебивали друг друга:

"Цивин держит слово с багровым лицом. Жилы надулись от напряжения. Как бы его не хватил удар прямо в студии. Дрожжина всплакнула, намекнула на плохой анализ крови – угроза рака. Дрожжина – актриса, но здесь она не играла. Действительно, неприятно, когда тебя шельмуют на всю страну и ты сидишь по уши в человеческом презрении. Невозможно выйти из дома. Могут плюнуть в лицо. И всё из-за полоумной Гитаны.

Я пришла к выводу – Цивин и Дрожжина не такие уж отпетые мошенники, какими их выставили. Но нет дыма без огня. К ним много вопросом.

Что касается Гитаны – всё очень просто. Гитане восемьдесят шесть, немало. Пора подумать: на кого оставить свою дочь в инвалидном кресле? Гитана боится ошибиться. Можно понять: Маша – беспомощна, а вокруг плотным кольцом сидят шакалы и ждут добычи. Жизнь груба и равнодушна. И никому ни до кого нет дела. Только слова. Гитана это хорошо знает. Хитро заточенным людям Гитана не по зубам".

В своей новой книжке Токарева делает не менее интересный и художественный анализ других историй с наследством Гурченко, Джигарханяна, Зыкиной и Быстрицкой... Почитайте - рекомендуем.

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