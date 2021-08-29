Анкара готовится объявить о создании «Союза тюркских государств»

Не зря на прошлом саммите в 2019 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что «его мечта - появление шести государств и одной нации» Фото: REUTERS

В ноябре нынешнего года в Стамбуле должен пройти очередной 8-й саммит Тюркского совета, на котором название этой структуры может быть изменено на «Союз тюркских государств». И это не просто смена вывески, как можно подумать. А новый этап турецкой экспансии и попытка перехода в субрегиональные державы. Не зря на прошлом саммите в 2019 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что «его мечта - появление шести государств и одной нации». Кроме Турции речь идет об Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и, возможно, Туркменистана в качестве наблюдателя.

Напомним, ранее эта концепция существовала в гораздо более усеченном виде – «два государства и одна нация», и речь шла о Турции и Азербайджане. Но сейчас прежняя концепция, можно сказать, уже почти реализована. Война в Нагорном Карабахе, в которой Турция, по сути, приняла участие на стороне Азербайджана, война победная упрочила союз Анкары и Баку. Одновременно эта победа подняла престиж Турции и лично Эрдогана в тюркском мире до невиданных в современной истории этих государств высот. В Турции увидели реальную силу. И Анкара старается не разочаровывать своих потенциальных союзников в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А они – ее.

Так, например, когда весной этого года на границе Киргизии и Таджикистана случился пограничный конфликт, Турция отреагировала просто молниеносно и оказала Киргизии финансовую и материальную помощь для восстановления разрушенных домов в Баткенской области. Естественно, что Таджикистану, который в число членов и стран-наблюдателей Тюркского совета не входит, Анкара такую помощь оказывать не стала. С другой стороны, более 700 сотрудников МЧС Азербайджана были откомандированы на тушение пожаров в Турции, и президент Ильхам Алиев даже премировал своих отличившихся на этом фронте спасателей и пожарных. «Братское сотрудничество» Турции и Азербайджана, обеспечившее им победу в Нагорном Карабахе, стало той моделью, которую Эрдоган сейчас всячески популяризует среди своих коллег по тюркскому миру.

И эта модель реализуется сразу по нескольким направлениям. Так, например, турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) продвигает несколько совместных с азербайджанскими госструктурами программ. В частности, по инициативе ТИКА был создан учебный центр для миграционной службы Азербайджана. Работает турецкая сторона и с политической и деловой элитами Азербайджана. Между Партией справедливости и развития Турции и партией «Новый Азербайджан» был подписан протокол о взаимодействии, и теперь обе стороны регулярно обмениваются партийными делегациями. Контакты между представителями местных администраций Азербайджана и Турции также приобрели постоянный характер. А буквально на днях президент Эрдоган своей подписью утвердил Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Баку в апреле этого года.

Президент Турции не исключил создание на территории Азербайджана турецкой военной базы, и, хотя Минобороны Азербайджана опроверг сообщение о строительстве трех военных авиабаз Турции на своей территории, это «ж-ж-ж», как говорил герой одного советского мультфильма, неспроста. Тем более, что спикер турецкого парламента заявил, что вопросы о создании единой тюркской армии обсуждались с Баку. Анкара не скрывает, что наращивание военного и военно-технического сотрудничества с Азербайджаном, которое сопровождается вовлечением Баку во взаимодействие с НАТО, преследует цели закрепить военное присутствие Турции в Азербайджане. По данным из осведомленных источников, всей кампанией Азербайджана в Нагорном Карабахе руководили представители Генштаба Турции, не говоря уже об участии турецких военных и переброшенных Анкарой из Сирии в регион наемников и исламских радикалов. В дальнейшем же предполагается еще более тесное взаимодействие. Вот только не забыли ли в Баку, что военная доктрина собственной республики не предусматривает размещение на ее территории иностранных военных сил? Это не говоря о том, что Азербайджан является председателем организации Движения неприсоединения, и база страны-члена НАТО в корне противоречит этому статусу, а также и Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Реальной же главной целью Турции на нынешнем этапе является установление плотного контроля над внешней политикой Баку, чтобы использовать весь потенциал Азербайджана в своих интересах. Вот только поддерживающие неоосманские устремления Анкары радикальные силы в обеих странах могут для большей привязки Азербайджана к Турции спровоцировать обострение конфликта в зоне Нагорного Карабаха и на границе с Арменией, а это, в свою очередь, приведет к вмешательству в процесс урегулирования уже совсем других сил во главе с Вашингтоном и Брюсселем. Что, учитывая не самые теплые отношения Эрдогана с Евросоюзом и США, уж совсем точно не отвечает интересам Турции, не говоря о России и уж о самих Азербайджане и Армении.

Опасная игра, которая может завести всех участников в новый тупик. Выбраться из которого будет гораздо сложнее, чем из предыдущих.