Леса вокруг курортов в Турции подожгли специально

Турция продолжает борьбу с лесными пожарами Фото: REUTERS

Представители турецкой запрещенной в стране организации под названием «Дети огня» сообщили, что именно их боевики подожгли леса вокруг нескольких курортных городов на Средиземном побережье страны.

Газета «Ени Шафак» сообщила, что «Дети огня» - террористическая организация, связанная с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной Анкарой экстремистской.

Вину за пожары взяла на себя группировка "Дети огня" Фото: REUTERS

В заявлении поджигателей говорился, что они решились на свою акцию, потому что «турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Жители города Манавгат поймали одного из предполагаемых виновников пожара и хотели устроить над ним самосуд. Полиция с трудом отбила его у толпы и теперь задержанного этапируют в Анкару.

Выгорели гектары леса Фото: REUTERS

Напомним, лесной пожар на юге Турции недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья начался в среду. На следующий день огонь охватил ряд других провинций, в том числе курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, свыше 400 человек пострадали.

Огонь угрожает жилым зонам Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что виновные в поджогах понесут наказание.

Однако ряд экспертов обращают внимание, то раньше мало кто слышал о «Детях огня». Возможно, власти просто придумали этих пироманов, связав их с давним противником Анкары в лице РКП. Свалив на курдов поджоги лесов, режим надеется убедить иностранных туристов, что террористы изолированы и ситуация взята под контроль. Если бы власти признались, что бушующий огонь - природная катастрофа, которую будет трудно остановить, то туристический сезон в Турции в этом году мог бы серьезно пострадать.