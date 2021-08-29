Жена-миллионерша Прохора Шаляпина при смерти: «80 процентов поражения лёгких»

Прохор вернулся по семейным делам в Россию, а Татьяна по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии в американской клинике Фото: Личный архив

Прохор Шаляпин отгулял в Лас-Вегасе свадьбу со своей 42-летней женой-миллионершей Татьяной Дэвис.

А на следующий день после торжества, как рассказал kp.ru Шаляпин, они отправились с супругой на шоу «Цирка дю Солей», где Татьяна судя по всему, и подхватила ковид.

- Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог - коронавирус в тяжелейшей форме,-рассказал «КП» Шаляпин.

Сейчас 37-летний Прохор вернулся по семейным делам в Россию, а Татьяна по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии в американской клинике. Друзья пары говорят, что Дэвис при смерти, врачи сейчас сражаются за ее жизнь.

-У Тани 80 процентов поражения лёгких, я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила, - вздыхает в беседе с kp.ru Прохор Шаляпин.

Жена-миллионерша Прохора Шаляпина при смерти Фото: Личный архив

Напомним: Татьяна Дэвис - миллионерша из Канады. Русская семья Дэвис в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис вместе уже почти два года. Татьяна не экономит на молодом муже, каждое свидание с Шаляпиным обходится ей в несколько миллионов рублей. Пара останавливается в лучших отелях мира, плюс Дэвис покупает Шаляпину наряды в модных бутиках. Свадьба Шаляпина и Дэвис обошлась молодым в 15 миллионов рублей.

В качестве развлечения Дэвис пригласила на банкет шоу трансвеститов.

- Это моя первая настоящая свадьба. Все предыдущие отношения были выдумкой. Татьяна моя первая настоящая жена, - сказал о супруге Шаляпин.