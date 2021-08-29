За выступление в Тверской области Тиллю Линдеманну предложили 1 миллион рублей в минуту, но «пивной концерт» сорвался

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн Фото: Елизавета СУХОВА

Когда-то давным-давно, до эры крафтового пива, в России было не так много заметных пивных брендов. И «Афанасий» несомненно входил в этот почетный список. Сейчас пивных напитков в стране чуть больше, чем картин в Эрмитаже, поэтому «Афанасий» мало кто помнит.

Но заводик остался.

И его владелец, предприниматель Максим Ларин, решил устроить в честь 45-летия предприятия крутой музыкальный фестиваль в Тверской области. Название патриотическое, политическое и креативное одновременно — «Макларин за Родину».

Дата — 29 августа.

Пригласили туда местные кавер-группы, а хедлайнером назначили группу «Би-2». Контракт составили и даже, по словам организаторов, оплатили. Только вот мудрые музыканты, наученные горьким опытом отмены концертов в России, посоветовались с кем надо, и отказались.

- Наше участие в мероприятии может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством посетителей, - официально сообщила группа в соцсетях.

Тогда бизнесмен пошел другой дорожкой. Протоптанной. Лидер группы Rammstein, которого с Россией связывают не только рекламные контракты, в про прошлогоднем клипе Frau&Mann, в котором снялась и Светлана Лобода, уже пил пиво «Афанасий», читая газету.

Разумеется, неслучайно и не бесплатно. Именно поэтому его и пригласили снова посотрудничать: попеть на фестивале чуть больше часа — за много-много денег.

— Я не могу раскрывать цифру, но могу сказать, что это десятки миллионов рублей, — уточнил сам Ларин. Нескромно отметив, что гонорар немца в 10 раз больше гонорара группы «Би-2», но сумму пришлось отдать, ведь «имя дороже денег».

Если, по данным промоутерских компаний, «Би-2» за выступление еще во времена пика пандемии брали 7 миллионов рублей, то выступление Линдеманна, исходя из сказанного Лариным, мог достигать 70 миллионов рублей. За 70 минут выступления довольно неплохо.

Увидев такую сумму (в Германии никто и никогда уже 58-летнему музыканту такие деньги не предложит), Тилль, конечно, согласился. К тому же совсем скоро, 4 и 5 сентября, ему выступать на другом мероприятии — фестивале военных оркестров «Спасская башня» в Москве. Как раз удобно: на недельку можно задержаться в столице и погулять. Видимо, артист решил, что в России все в порядке с коронавирусом и теперь можно свободно петь. Но не учел одного: «Спасская башня» — событие ведомственного масштаба в столице, «Макларин за Родину» — частный концерт в Московской области. Где свои регламенты и порядки: как мы помним, в этом году из-за санитарных ограничений отменили фестивали «Нашествие», «Дикая мята», «Усадьба Jazz» и другие крупнейшие мероприятия.

В итоге в отель Линдеманна в селе Завидово накануне концерта в Тверской области пришли силовики, напомнившие о необходимости соблюдения ограничений на массовые мероприятия — артисту выдали на руки соответствующее предписание. Получается, немца просто не предупредили, что ограничения жесткие и работают до сих пор. Попросту подставили. В отношении самого Ларина составили административный протокол — ведь его тоже предупреждали о том, что полноценного концерта на широкую публику состояться никак не может. А еще открыли административное дело (нарушение правил въезда иностранных граждан) на Анара Рейбанда, продюсера Линдеманна, организовавшего артисту сладкий и выгодный, как казалось, концерт в Тверской области, указав цель прилета немца «туризм» вместо «коммерческая деятельность».

Интересно, что в клипе Ich Hasse Kinder Тилль напророчил себе проблемы с силовиками — там его допрашивает советский милиционер в исполнении Александра Реввы.

Народ начал активно скидывать билеты на концерт, полученные в Твери бесплатно, через «Авито». Ведь бизнесмен сказал, что мероприятие состоится вопреки всем запретам.

Но в усеченном формате. Сообщается, что праздник пройдет в два этапа: дневной и вечерний. Днем до 17-00 порезвиться на выстроенных пивным холдингом площадках смогут дети с родителями: площадка ремесленников, лотерея, шоу Конаковского цирка, а после 18-00 начнется музыкально-угарная часть: прямо у пивного завода состоится концерт «тверских кавер-групп». Про Линдеманна там ни слова.

Несмотря на то, что в официальном инстаграме «Афанасия» в посте от 29 августа написано, что вход на мероприятие свободный и безо всяких билетов, на «Авито» до сих пор много предложений купить «билеты на Линдеманна». Самый дешевый продается за 1 тысячу рублей — по нему можно получить и фирменную футболку фестиваля. Можно найти ВИП-билеты по 2 тысячи рублей. Есть билеты по 3 или 4 тысячи рублей, в придачу к которым идут лотерейные билеты.