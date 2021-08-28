Концерт с участием Тилля Линдеманна в Твери отменили

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт с участием солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Твери отменили, сообщили организаторы запланированного на 29 августа мероприятия.

«Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Он добавил, что организаторы предложили закрыть площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Тилля Линдеманна, «и не проводить там праздник вообще», а репетиция группы Rammstein накануне концерта не состоялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 28 августа, сотрудники российских правоохранительных органов пришли в гостиничный номер отеля в Завидово, где остановился немецкий музыкант, и предупредили Линдеманна о необходимости соблюдать введенные из-за пандемии антикоронавирусные ограничения во время фестиваля в Твери. Сообщалось также, что «проверка проводилась в рамках заявления», а продюсера вокалиста Rammstein Анара Рейбанда задержали за нарушение миграционного режима, ему грозит депортация из России.