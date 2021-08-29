В Японии огромную популярность приобретают российский шоколад и глазированные сырки

Японцам очень понравился российский шоколад "Аленка" Фото: Shutterstock

Вековые устои японской кухни почти никому не удается поколебать: на полках японских супермаркетов если и есть продукты иностранного производства, то, в основном, они предназначены для иностранцев, работающих или получающих образование в Стране Восходящего Солнца.

Считанные бренды с Запада смогли закрепиться на японском рынке, покорив сердца и желудки японцев, в основном, в сегменте газированных напитков.

Но в последние месяцы японцы распробовали вкус некоторых продуктов российского производства, оценив их вкус, качеству и невысокую цену. Лидерами продаж стали – шоколад «Аленка» и глазированные сырки. Вместе с «Аленкой» на прилавках также появилось и печенье одноименной марки.

Бум на российские сладости спровоцировал волну обсуждений в соцсетях. Пользователи Интернета не только делятся своими впечатлениями, но и пытаются выяснить историю фотографии девочки на упаковке «Аленки», а также разницу между сыром и творогом. Они также публикуют адреса магазинов, в которых российские продукты можно найти и приобрести.

Многие из них со знанием дела сообщают, что Россия «является сокровищницей удивительных блюд» и выражают надежду на то, что «российских продуктов скоро будет в Японии все больше».

Но есть и те, кому появление продуктов made in Russia создало неудобства. «Покупаешь за границей сладости в подарок, приезжаешь домой, а они продаются в наших супермаркетах», - выразил недовольство один из Интернет-пользователей, правда, не сообщив, как в период коронавирусных ограничений он умудряется путешествовать по миру, покупая в разных странах именно российские сладости.

Кстати, в марте этого года в японской столице открылся первый магазин российских товаров, получивший названий «Ака-но-хироба», что в переводе с японского означает «Красная площадь».

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