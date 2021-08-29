Молодой муж вступился за униженную Леру Кудрявцеву: "Сарик, послушай меня"

Игорь Макаров вызвал обидчика жены на встречу Фото: СОЦСЕТИ

Лера Кудрявцева вторые сутки находится в шоковом состоянии. Теледива угодила в нешуточный скандал из-за слов об известном режиссере Сарике Андреасяне. Кинодеятель внезапно оскорбился и прилюдно унизил блондинку. В ситуацию вынужден вмешаться муж блондинки Игорь Макаров.

Хоккеист Игорь Макаров не смог промолчать и ответил на публичные оскорбления жены Леры Кудрявцевой. Спортсмен обратился к обидчику звезды Сарику Андреасяну.

"У нас тут появился герой очередной инстаграмный. Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать, то, если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Давай", - заявил 33-летний спортсмен. Он еле сдерживался и буквально сжимал зубы, чтобы не дать волю эмоциям.

Сама Лера честно призналась, что ей после скандала плохо. "Я не киноман, но с классикой и режиссерами, чьи имена вписаны в историю, знакома. Но, как оказалось, одного из «выдающихся» упустила. Я про Сарика Адреасяна, как вы поняли. Теперь среди его «заслуг» в киноиндустрии, помимо фильмов с минимальным рейтингом, еще одна - миниатюра с оскорблением женщины", - написала она в блоге.

Кудрявцева до сих пор не может повериться своим шум, что мужчина прилюдно оскорбил ее последними словами. "«Тварь» и «тебя мама плохо воспитала» - услышала я в свой адрес после того, как зачитала фразу из сценария концерта на «Новой волне», где пошутили об «успехах» этого режиссера в киноиндустрии... Признаюсь, не хотелось отвечать, но раз дошло до прямых оскорблений, решила все же выяснить, что за гения «обидели», разложить по фактам и объяснить товарищу, что «хавать» мерзкую истерику в свой адрес не собираюсь", - сказала, как отрезала, 50-летняя знаменитость.

Напомним, Лера Кудрявцева со сцены "Новой волны", представляя очередной номер, произнесла следующее: "...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало". Эти слова очень задели режиссера. Он разразился гневной отповедью в адрес Кудрявцевой.

"Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас", - сказал, как отрезал, автор фильмов "Служебный роман. Наше время", "Беременный" "Защитники" и "Тот еще Карлосон".