Что будет с курсом рубля осенью: Скажутся три фактора

Разбираемся вместе с экспертами Фото: REUTERS

Курс доллара по отношению к рублю застрял в диапазоне от 70 до 75. Еще недавно наша валюта падала по отношению к «американцу», а сейчас немного растет. Какие факторы влияют на этот процесс? И что будет с рублем осенью? Разбираемся вместе с экспертами.

НЕФТЬ ПОЙДЕТ ВВЕРХ

Этот фактор остается главным в формировании курса рубля. Спрос на нефть в мире устойчивый. Цена «черного золота» колеблется около 70 долларов за баррель довольно давно, то поднимаясь чуть выше, то снова опускаясь. В ближайшее время есть все предпосылки, что нефть подорожает.

Во-первых, снова влияет погода. Мощные стихии в Тихом океане происходят почти каждый год. Вот и сейчас добыча нефти в Мексиканском заливе почти полностью остановилась из-за урагана "Ида". И когда восстановится, пока не ясно.

Во-вторых, приходят благоприятные новости из Китая. Там вроде удается сдерживать распространение коронавируса. А значит, спрос на топливо не так сильно упадет.

И в-третьих, инвесторы ждут новостей с очередной встречи стран — участников ОПЕК+. Если экспортеры не будут и дальше повышать добычу, это позволит нефти немного подняться — до 80 долларов за баррель. На это, в частности, ставят крупные инвестдома.

Кстати, растущие котировки нефти в понедельник уже подтолкнули вверх курс рубля. Он укрепился по отношению к доллару на 50 копеек.

ФЕДРЕЗЕРВ НЕ ПОДВЕДЕТ

С сырьевыми рынками связана и другая причина, по которой наша валюты может остаться довольно крепкой в ближайшие дни. Сейчас все фондовые и сырьевые рынки толкает вверх денежная политика США. Чем больше Штаты заливают пожар коронавируса деньгами, тем сильнее задираются котировки, в том числе нефти. Пока Федрезерв (аналог нашего Центробанка) сворачивать антикризисную политику не собирается. По крайней мере, не в ближайшее время.

- Рынки позитивно восприняли выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он подтвердил, что ФРС настроена сокращать покупку активов в этом году, но не назвал конкретных сроков и отметил риски, связанные с дельта-штаммом коронавируса, - считает Юрий Попов, аналитик Sberbank CIB.

Еще недавно рынки боялись, что инфляция в США разгонится, и Федрезерв начнет закручивать денежный вентиль в экстренном порядке. Но обошлось. Поэтому в Штатах решили не спешить. А это на руку финансовым рынкам. И России в том числе. Значит, и нефть будет дорогой, и доллар — дешевым.

ИНОСТРАНЦЫ СКУПАЮТ РУБЛЕВЫЕ АКТИВЫ

По сравнению с другими валютами, в том числе развитых стран, у рубля есть один большой плюс. Если хранить деньги в нашей валюте, то они будут приносить хороший фиксированный доход. Он зависит от ключевой ставки ЦБ, которая составляет 6,5% годовых (в развитых странах доходность нулевая) и поднялась в полтора раза с начала этого года. Это увеличило спрос на гособлигации нашей страны. А это косвенно отражается и на курсе рубля.

- Нерезиденты играют серьезную роль в продолжающемся укреплении рубля. Сдерживают эти тенденции лишь локальные потоки на покупку валюту, подпитываемые потребительским и инвестиционным импортом. В складывающихся условиях на этой неделе рубль может предпринять попытки дальнейшего укрепления до отметки 73 за доллар, - считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

Другими словами, перспектива роста у рубля есть, но небольшая. Скорее всего, резких колебаний курса не будет. Ситуация на рынках пока выглядит сбалансированной. Правда, все будет зависеть от фондовых рынков. Если там начнется масштабное падение, которое давно предсказывают многие эксперты, тогда валютам всех развивающихся стран не поздоровится. Но сказать, когда точно оно случится, не может никто.

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