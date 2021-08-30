Елена Проклова - о надругавшемся над ней известном актере: Моя исповедь не повод для его осуждения

Актриса Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Елена Проклова – один из главных ньюсмейкеров. Чего только стоит ее интервью, которое в апреле она дала Лере Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион». На фоне откровений о том, как ее домогался «очень известный актёр, кумир миллионов» (многие почему-то подумали на Олега Табакова) померкли ее прежние истории о романах с женатыми Олегом Янковским, Андреем Мироновым и другими… В Интернете реакция на ее исповедь была бурной. И немало хейтеров нашлось, которые Проклову осудили. Хотя Елена говорит, что она актриса «старой школы» и делать имя на скандале – не её стиль. О реакции публики, о строительстве дачи в Сочи, о заработках и новых откровениях, мы поговорили с Еленой Прокловой накануне ее дня рождения.

ЗНАЕТ КАЖДАЯ ДВОРОВАЯ СОБАКА

- Елена, вы говорите: скандальная жизнь вас не интересует. Но вы сами порой создаете повод для хайпа… Вот ваше интервью в «Секрете на миллион», например, где вы рассказали о пережитых в детстве домогательствах со стороны известного актера… Это же разрыв шаблона, Интернет только о вас говорил и писал целый месяц потом.

- Что же делать: моя жизнь всегда вызывала реакцию у публики. Наверное, потому что она у меня нестандартная. Но я ничего не делаю ради хайпа, мне пиар не нужен. У меня нет необходимости привлекать к себе внимание. Меня и так знает каждая дворовая собака. Ну да, определенные моменты моей личной жизни вызывают у людей такую реакцию, и что? Я не собираюсь переписывать свою жизнь ради кого-то. Меня в ней устраивает всё, я всё принимаю, всё стараюсь понять. Другое дело, что в тот или иной момент жизни я хочу говорить на ту или иную тему. Имею на это право.

- Мне нравится в вас, что вы не жалеете о своих поступках, не рефлексируете, что поведали всему свету о чём-то очень личном.

- А зачем сожалеть о прошлом? Если я могу или хочу что-то изменить в настоящем, я обязана это сделать. Но что касается прошлого, я изменить ничего не могу. Я его должна просто принять. Каждый знает, о чем ему переживать и чем гордиться. Я люблю свою жизнь целиком и хорошее, и плохое, и разное в ней…

- Согласна, по поводу прошлого сожалеть глупо. Но ваши откровения вызвали такую негативную реакцию у публики. Неужели потом не жалели?

- Я всем должна нравиться? Мало ли кто и что обо мне говорит. Я не переживаю по поводу реакции на мои откровения. У меня была надежда, что моё признание вдруг всколыхнет общество…

- Фамилия вашего обидчика не прозвучала, но многие догадались, о ком идет речь. Думаю, если бы вы не рассказывали о людях известных, тогда бы ваша история прозвучала как проблема, а не как скандальная светская хроника. В моей школе, например, работал учитель химии, который домогался учеников. Но его имя мало кому известно - можно обсуждать проблему, а не конкретного человека.

- Извините, но ничего такого с учителями у меня не было. С 11 лет я много снималась и школу посещала редко. В моей жизни было именно то, о чём я рассказала, нравится это кому-то или нет… Это беда того человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке. И моя исповедь не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема.

ОБОЖАЕТ СКАЗКИ И ФАНТАСТИКУ

- Можно ожидать, что в новом телесезоне вы удивите зрителей новыми откровениями?

- Безусловно в моей жизни осталось много нерассказанного. Если появится повод или я сочту нужным чем-то поделиться, обязательно расскажу.

Елена Проклова: "Я люблю свою жизнь целиком и хорошее, и плохое, и разное в ней…" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не опасаясь осуждения…

- На каждый роток не накинешь платок. Если я с детства привыкла честно разговаривать с публикой, то зачем мне в моем почтенном возрасте менять эту привычку? В той передаче Леры Кудрявцевой я ведь говорила о серьезной проблеме, которая всё шире распускает свои щупальцы. Сколько девочек, а сколько мужчин мне после признались, что испытали в детстве такие же домогательства, вы и представить себе не можете! Хотелось бы обратить на эту проблему внимание. Но достучаться не удалось… Всем глубоко наплевать на суть. Важен хайп.

- А ведь многие решили, что на хайпе вы просто зарабатываете деньги.

- Быть циничной и расчетливой – это не моя история. Представьте себе, что несмотря на мой возраст (2 сентября Прокловой исполнится 68 лет – Ред.), я все ещё человек наивный. Я все равно верю в лучшее, доброе в людях. Как в детстве я обожала сказки и фантастику, так и сейчас люблю сказки и фантастику. Возможно, и моя жизнь кому-то кажется сказкой и фантастикой. Каждый день я благодарю Создателя за то, что живу в красивом сказочном мире. Я люблю свою жизнь. Мне нравится мой труд – он в радость. И за это удовольствие мне еще платят деньги.

Еще я очень люблю возиться в саду, выращивать цветы, ягоды, овощи и фрукты. Это очень похоже на творчество, когда ты в течение своей жизнь успеваешь пожинать плоды собственного труда. Растения меня одаривают ароматом, цветением, плодами. То же самое в актерской профессии – начинаешь придумать, растить внутри себя роль, потом отдаешь ее публике и в ответ получаешь такое количество благодарности, тебя обдает такой мощный поток положительных эмоций, что уходишь со сцены наполненный классной энергией.

«НЕ КИДАЙ В ТЁТЮ КАМНИ!»

- Это понятно… Сейчас вы выращиваете овощи-фрукты-цветы и ягоды на своей даче в Сочи?

- Да, каждый день занимаюсь по 10-12 часов разными делами в своем саду. Строю дом в горах с видом на море. Из-за этого редко хожу на пляж – не хочется. В горах звенящая тишина, которую разрывает только стрекот цикад. И ощущение сказочного покоя. В этом году я только один раз спустилась к морю. И там – орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: «Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить…». И грязное море, в которое заходить не хочется. Нет-нет, не нужно мне такое море. В 4 утра просыпаюсь и жду, когда поеду в горы: играть в стройку и растить сад. Это такое же волшебное ощущение, как в детстве. Я всю жизнь просыпалась очень рано и не могла дождаться, когда выйдут во двор мои друзья и мы будем строить домики, играть в магазин, в дочки-матери…

- Вы пока не живете в своём доме в горах, а только туда наезжаете?

- Да, живу пока в квартире, которая в 500 метрах от моря, а мой дом – почти в трёх километров от моря, но на горе. И дом, и квартира находятся в одном и том же районе - в Хосте.

ПРИВИВКУ СДЕЛАЛА. ЖДЕТ РЕВАКЦИНАЦИЮ

- Вы рассказывали, что собирались взять ипотеку, чтобы купить своей младшей дочери Полине квартиру в Москве. Поскольку ради сочинского дома, пришлось московскую квартиру продать. И теперь у дочки нет городского жилья в столице. Удалось купить?

- Нет, мы решили, что брать ипотеку неразумно и слишком дорого. Полина живет в нашем подмосковном доме в Жостово. Она продолжает учиться (Полине 27 лет – Ред.), думаю, у нее неплохая жизнь. Я ее не обременяю необходимостью срочно идти на работу. Это счастье, что я могу ей помочь. Но она не сидит без дела: учится, ведет хозяйство, тянет наш дом в Жостово, у нее огромное количество забот.

- Но все расходы на ваши грандиозные проекты по-прежнему в основном лежат на вас? Вы главный добытчик в семье?

- Ну, как-то так… Андрей (Тришин – третий муж Прокловой, они развелись в 2015 году, но продолжают жить вместе– Ред.) третий год живет в Сочи и строит наш дом. Если бы не Андрей, этого дома не было бы. Но финансовое обеспечение стройки – на мне.

- Вы там много перемещаетесь, постоянно летаете в Сочи, у вас гастроли со спектаклями начались. Подстраховались, сделали прививку?

- Прививку я сделала давно. В сентябре буду делать ревакцинацию. Так мне спокойней живется: я сделала все, что могла в этой ситуации и моя совесть чиста. А дальше как судьба распорядиться. Хотя мне кажется, что я переболела ковидом в легкой форме в самом начале пандемии. У меня держалась небольшая температура, и обоняние пропало, и по стенке передвигалась несколько дней. Была сильная слабость. А потом нашли антитела.

- 2 сентября у вас день рождения, где будете отмечать?

- В Сочи, но такого празднования, как бывало раньше, устраивать не планирую. Раньше у нас до сотни гостей собиралось. А сейчас такой период, когда вообще ничего не хочется праздновать, хотя я очень благодарна всем, кто звонит и поздравляет меня. Возможно, наша традиция собирать большую компанию на дни рождения, ушла в прошлое. Да и многие мои друзья, к сожалению, тоже ушли...

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